Türkiye'nin Eğitim Duayeni Nüket Ersoy'a anlamlı ziyaret

yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları idareci ve öğrenci temsilcileri GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'u makamlarında ziyaret ederek, eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

İdareci ve öğrenci temsilcilerini kabul eden Ersoy güçlü ve büyük Türkiye için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini, eğitimcilere bundan sonra daha büyük görevler düştüğünü ifade etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında okul müdürü olarak görev yapan idarecilerle okul öğrenci temsilcileri GKV Özel Okullarının kurucuları arasında yer alan ve halen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Nüket Ersoy ve eşi Celal Ersoy'u makamlarında ziyaret ederek uzun uzun sohbet ettiler. Öğrenci ve idarecilerin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Türkiye'nin dünya için önemli bir konuma sahip olduğunu, güçlü ve büyük bir ülke için eğitimcilere daha büyük görevler düştüğünü ifade ederek, öğrencilerin de verilen dersleri en iyi şekilde takip edip kendileri için sağlanan imkanları iyi değerlendirmelerini ve ülkeye hayırlı birer insan olmalarını dilediğini ifade etti. Ersoy ziyarette, “Ülke genelinde yeni nesillerin geleceğe hazırlanması yönünde özveriyle görevlerini yapan bütün idareci ve öğretmenlerimize, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 55 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğine şekil veren, aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler, bizim için çok değerlisiniz. Sizlere emanet edilen öğrencilerimiz bu ülkenin yarınlarıdır, geleceğidir. 55 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemiyle ilgili etkili çalışmalar yapacağınızdan eminim. İnanıyoruz ki, sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız, varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir” dedi.

Okul temsilcisi öğrencilerle de uzun uzun sohbet eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğrencilere başarılar diledi. Ziyarete GKV Özel Liseler Müdürü Mehtap Özdemir ve lise öğrenci temsilcileri, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve ortaokul öğrenci temsilcileri, GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel ve ilkokul öğrenci temsilcileri, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ve anaokulu öğrenci temsilcileri katıldı.