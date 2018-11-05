Türkiye'nin en büyük ekstrem parkına fotoğraf gezisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Fotoğrafçılık Kulübü, Kahramanmaraş'ın turizmde cazibe merkezi olan ve Türkiye'nin en büyük ekstrem park olma özelliği taşıyan Kapıçam Extreme Parkına fotoğraf gezisi düzenledi.

Vizörler Kahramanmaraş'a çevrildi

HKÜ Fotoğrafçılık Kulübü, geleneksel olarak düzenlediği teknik fotoğraf gezilerine bir yenisini daha ekledi.Kulüp üyelerine fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında teknik bilgi vermek, aynı zamanda yeni yerler keşfederek bakış açısını geliştirmek amacıyla yola çıkanekip, Kahramanmaraş Ekstrem Park, Fırınız Mesire Alanı ve Döngel Şelalesigüzergahlı teknik fotoğraf ve eğlence gezisi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta bulunan Avrupa'nın en büyük Extreme Parkı olarak kabul edilen ve oyun çeşitliliği bakımından da oldukça zengin olan Extreme Parkı gezen fotoğrafçılık kulübü öğrencileri teknik fotoğraflar çekmek için parkın her alanını gezdi. Türkiye'nin en büyük ekstrem park olma özelliği taşıyan ve birçok aktiviteyi içinde barındıran parkta kulüp üyeleri hem eğlendi hem öğrendi.Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin ikinci durağı ise Kahramaraş'ta doğasever ziyaretçilerin uğrak noktası olan Fırınız Mesire alanı oldu. Çam ormanları arasında molanın keyfini çıkartan öğrenciler son olarak yine Kahramanmaraş'ta bulunan Döngel Şelalesini ziyaret etti. Doğanın güzelliğinin hakim olduğu şelalede öğrenciler, fotoğraf çekerken oldukça eğlendi. Fotoğraf gezisinde HKÜ Fotoğrafçılık Kulübüne yeni katılan öğrencilere temel fotoğrafçılık eğitimini anlatan Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Salih Ferhat Toygun daha önceden kulübe katılmış olan üyelere ise Pan Fotoğraf(hareketli nesneyi çekmek) tekniğinden bahsetti.

Hobilerinizi uygulamaya dönüştürün

Gezi ile ilgili konuşan HKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Salih Ferhat Toygun:” Bu geziyi düzenlememizin amacı fotoğrafçılık kulübüne gelenlerin doğada neler çekilebilir, neler yapabiliriz sorularının cevabını bulmaları içindi. Yeni gelenlere temel fotoğraf terimlerini anlatarak göstermeye çalıştık. Fotoğraflara daha hakim olan eski üyelerimize ise ‘Pan Fotoğraf' tekniğinden bahsettik. Geldiğimiz güzel alanlarda iyi çekimler yaptığımıza inanıyorum. Kulübe yeni katılan arkadaşlarımız da oldukça hevesliler, nitekim eski üyelerimiz de öyle. Üniversite öğrencilerinin herhangi bir kulübe üye olunması bence çok önemli. Hobilerini belki de bu sayede uygulamaya geçiriyorlar” dedi.