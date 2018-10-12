Türkiye'nin Geleceği İnşa Ediliyor

0 ve dijital dönüşüme yoğunlaştığı günümüzde yeni yetişen neslin 21. yüzyıl becerileri ile donanımlı, üretken, bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kodlama eğitimini büyük bir hızla sürdürüyor.

55 yıldır Türkiye'nin eğitim alanındaki en önemli kurumu haline gelen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 21.yüzyıl standartlarında insan yetiştirmek için uyguladığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Son dönemlerde kodlama ve eğitim 4.0 alanında ki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çeken GKV Özel Okulları düzenlenen Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında #gkvkodluyor adlı sergi açılışına ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın birçok ülkesinde, 6-21 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Kodlama Haftasına (EU CodeWeek) dikkat çekmek amacıyla ilkokul öğrencilerimiz tarafından #gkvkodluyor adlı sergi açılışı yapıldı.

GKV Özel Okullarında açılışı gerçekleştirilen #gkvkodluyor adlı serginin açılışına katılan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, İlkokul Müdür Yardımcısı Uğur Özeren yapılan çalışmaları inceleyerek öğrencileri ve öğretmenlerini kutladılar.

Avrupa Kodlama Haftasına dikkat çekmek isteyen öğrenciler Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde gördükleri eğlenceli kodlama etkinliklerini codeweek.eu haritasına ekledi. Sergi açılışında konuya dair bir açıklama yapan GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, öğrencilerimizin bilişsel ve algoritmik düşünme becerisini geliştirmek, sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olmalarını sağlamak için kodlama eğitimlerine ayrıca önem verdiklerini belirtti. Şenel, "Yeni sanayi devrimi” Endüstri 4.0'da yer alabilmek için en temel becerilerden biri kodlama olarak öne çıkmaktadır. Kodlama becerilerini erken yaşta edinen öğrencilerimiz, gelecekte üretim şekilleri başta olmak üzere hayatın her alanında kendini hissettirecek Endüstri 4.0'a hazır olarak yetişiyorlar. Kodlama yeni bir okuryazarlık türüdür. Erken yaşta verilen kodlama eğitimi ile çocukların aritmetik ve okuryazarlık gelişimleri desteklenmektedir. Bu güzel çalışmada emeği geçen İlkokul Müdür Yardımcısı Uğur Özeren, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenlerimiz Fatoş Hanedan, Bahar Başar ve Görsel Sanatlar öğretmenlerimiz Serpil Ertem ve Şeyma Aslantaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.