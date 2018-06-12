Türkiye’nin ilk bin ihracatçı arasına Gaziantep’ten 68 firma girdi

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması” araştırması sonuçlarına göre, Gaziantep’ten 2017 yılında listeye 68 firmanın girdiğini, İstanbul ve İzmir’in ardından Gaziantep’in en fazla ihracatçıya sahip kent olma başarısını gösterdiğini bildirdi.

Uluslararası gerilimler ve jeopolitik riskler nedeniyle 2017 yılının kolay geçmediğini belirten Ünverdi, ilk bin firma arasına girme başarısını gösteren firmaları kutladı. Ülkemiz ihracatının artarak devam ettiğine ve Gaziantep’in 2018 yılı ilk 5 aylık dönemde de iyi bir performans sergilediğine işaret eden Ünverdi, Ocak-Mayıs döneminde Gaziantep’ten yapılan ihracatın 2 milyar 855 milyon 302 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Adnan Ünverdi, Gaziantep’in geçtiğimiz yıl 6 milyar 552 milyon 855 bin dolarlık ihracatla, en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldığını hatırlattı. Ünverdi, “İhracatçılarımız küresel sorunların ülke ekonomilerini de etkilediği bir dönemde her türlü güçlüğe rağmen azimle çalışmaya devam etti. Mevcut pazarlarla yetinmeyen firmalarımız alternatif pazarlar bulmak için çalışmayı sürdürüyor. Dünya koşulları biraz daha iyi olsa inanıyorum ki çok daha fazla firmamız listede yer bulacaktı. Buradan azimle çalışan, katma değer katan, ihraç eden, adımızı dünyaya duyuran, ekonominin bel kemiği firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Güçlü bir ekonomi için ülkemizin üretmek ve ürettiğini satmaktan başka çaresinin olmadığının altını çizen Ünverdi, “İnanıyorum ki küresel ticaretin canlandığı ve bölgemizde suların durulduğu bir dünyada, Gaziantep ihracatta çok daha yukarıları zorlayacaktır. Hedefimiz tabii ki ilk 1000’de daha fazla firmamızın yer alması. Bunun için de şartlar ne olursa olsun çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.