Türkiye’nin ilk demokrasi müzesi Gaziantep’te kuruldu

Müze, tarihe o gecenin tanıkları ve kullandıkları cihazlar aracılığıyla tanıklık etme adına eşsiz bir deneyim alanı olacak.

Bir ağ toplumunun yıkım gücü yüksek toplumsal bir olay ile imtihanını belgelemesi açısından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan demokrasi müzesinde ziyaretçiler, gezi süresi içerisinde yaşanan olayları yüzlerce telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerası monitörü üzerinden izleyerek bu süreçte yaşananları eşsiz bir anlatımla tecrübe etme imkanı bulacak.

Ana omurgayı oluşturan zaman çizgisi anlatımına ek olarak ziyaretçi de “tanıklık” hissini oluştura gayesiyle farklı deneyim alanları tasarlanmıştır. TRT 1’deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FaceTime konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmesi bu deneyim alanlarından bazıları.

Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar sergileme tasarımı içerisinde önemli bir yer kaplarken, bu alanın devamında yer alan bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT’ye yapılan baskını ve korsan bildiri okutulması sırasındaki yaşanan olaylara tanıklık etme imkanı bulacaktır.

15 Temmuz Şehitlerinin isimleri anıt duvara yazıldı

Gaziantep İstasyon Parkı içerisinde yer alan mevcut bir yapının içerisine kurulan “Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi” yapının fiziksel şartları ve vaziyet planı dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Tankların köprüyü kapatmasından başlayarak darbenin bastırıldığına dair 16 Temmuz’da TBMM’de yapılan resmi açıklamaya kadarki süreci bir zaman çizgisi izlediğinde, kaydedilen görüntülerin farklı açılardan eş zamanlı ve ayrı cihazlar üzerinde gösterildiği bir sergileme tekniği kullanılan müzenin dış cephesine ise 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla bütün şehitlerin isimlerinin yazıldığı bir anıt duvar yerleştirilmiştir.

Demokrasi müzesinin açılışı 12 Temmuz Çarşamba günü İstasyon Parkında saat 19.00’da yapılacak. Açılış kapsamında ayrıca sanatçı Uğur Işılak konser verecek.