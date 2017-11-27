Türkiye’nin kapasite kullanım oranı arttı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Türkiye’nin, Ağustos ayından bu yana sürekli yükselişte olan imalat sanayi kapasite kullanım oranının, Kasım ayında yüzde 79,9’a ulaşmasıyla bir rekora daha imza attığını belirterek, oranının 2008 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını söyledi. Milletvekili Koçer, "Türkiye, Ağustos ayından bu yana sürekli yükselişte olan imalat sanayi kapasite kullanım oranının kasım ayında yüzde 79,9’a ulaşmasıyla bir rekora daha imza atmış oldu. Kasım ayı kapasite kullanım oranı, 2008 yılı ağustos ayından bu yana ulaşılan en yüksek seviyede. Bu rakamın son on yılın en yüksek kasım ayı verisi olması son derece önemli bir sonuç. Sanayi verileri, sanayi sektörü üretimindeki gelişimi ve dolayısıyla ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini gösteriyor. Dünyada ve Avrupa’da sanayi 4.0 rüzgarı eserken, Türkiye olarak bizde bu rüzgarın ardında kalmamak ve bu doğrultuda sanayi yatırımlarını arttırmak gayretindeyiz. Son bir yıl içerisinde dünyada yaşanan ekonomik daralmanın Türkiye’de oluşturacağı muhtemel olumsuz etkilerin önüne geçmek adına piyasaları ve ekonomiyi canlandırmak, yatırımcıyı özendirmek, üreticiyi cesaretlendirmek için hükumetimiz ve ekonomiden sorumlu ilgili bakanlıklarımız birçok düzenleme yaptı. Pek çok önemli kararlar alındı, kanunlar çıkarıldı, son derece önemli ekonomik tedbirler hayata geçirildi. Firmalara sağlanan ilave teşviklerle özel sektör yatırımlarında ve istihdamda artış sağlandı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyici politikalar ve düzenlemeler neticesinde 2017 yılı başından itibaren ekonomik büyümede yeni bir trend yakalandı. Ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden olan imalat sanayi kapasite kullanım oranının bu seviyeye ulaşmış olması Türkiye’nin büyüme hedeflerine doğru attığı büyük bir adımdır. Bu veri sanayide çarkların döndüğünü, üretimin hızla ve artarak devam ettiğini gösteriyor. Türkiye her türlü müdahaleye rağmen yoluna aynı kararlılıkla devam ediyor. Büyüme devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için ön gördükleri rakamları bir kez daha pozitif yönde revize etmek zorunda kalacak görünüyorlar. Bu başarı güçlü bir iradenin, dünyadaki gelişmeleri iyi okuyan ve ihtiyaçlara göre sürekli tedbir alan bir hükumet anlayışının sonucudur. Bu ekonomik gelişmeler çerçevesinde Türkiye, 2017 büyüme rakamları, istihdam ve ihracattaki gelişmeler ile dünyaya örnek olacak gözüküyor" dedi.