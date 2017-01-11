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11 Ocak 2017 13:09

Türkmenler Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a sevk ediliyor

Türkmenler Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a sevk ediliyor

11 Ocak 2017 13:09

İslahiye 2 Nolu Konaklama Tesislerinde barınan Iraklı Türkmenlerin Kahramanmaraş’taki konteyner kente sevkleri devam ediyor.
İslahiye 2 Nolu Konaklama Tesisinde barınmaları sağlanan, Irak’ın Telafer ve Musul bölgesinden DEAŞ ve Haşdi Şabi’nin saldırıları nedeniyle kaçarak Suriye üzerinden Türkiye’ye sığınan, çoğunluğu kadın ve çocuk 5 bin 300 Türkmen’in Kahramanmaraş’taki konteyner kente gönderilme işlemleri sürüyor. İslahiye’deki Türkmenler, yaklaşık iki yıldır yaşadıkları 2 nolu konaklama merkezinden alınarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından temin edilen araçlarla Kahramanmaraş’a gönderildi. 750 ailenin sevki gerçekleştirilirken Kahramanmaraş’a gönderilen Türkmenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Şu ana dek 4 bin 500 kişinin sevkinin tamamlandığı, toplamda 5 bin 300 kişinin Kahramanmaraş’taki konteyner kente gönderileceği bildirildi.



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