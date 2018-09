TÜRSAB Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkanı Sait Arslan, 38 yıl önce Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 Darbesi'nin 38'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Bizler Türkiye Kardeşlik Birliği ( Türkab ) olarak bundan 38 yıl önce yapılmış olan 12 Eylül Askeri Darbesi'ni şiddetle kınıyoruz” dedi.

Genel Başkan Sait Ali Arslan tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin gelişmesinin önünü kesmek, tökezletmek, bölmek isteyen düşmanlar sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik her yolu denemiş ve denemeye de devam etmektedir. Bugün yaşanan ekonomik gelişmeler; Türkiye'ye karşı bir düşmanlık beslendiğinin açık göstergesidir. Tüm Mazlum coğrafyaların umudu, sığınağı ve Dünyanın vicdanı olan ülkemizde oynanmak isteyen oyunların farkındayız. Devletimiz ve milletimiz tüm badireleri atlatacak güç ve kudrettedir. 38 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti” denildi.

"Şiddetle kınıyoruz"

38 yıl önce 12 Eylül sabahı ülkenin postal sesleriyle uyandığını ve o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybettiğini belirten Arslan, “Darbe sürecinde hazırlanan Anayasa, tabiri caizse halka dayatılmıştır. Bizler “Gençlerin kanıyla yazılan anayasadan, Gençlerin kalemiyle yazılan anayasaya” söylemiyle, zamanında halka dayatılan bu anayasaya milletimizin iradesi 16 Nisan'da gereken cevabı vermiştir. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak aziz milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi, karşısında her zaman bizleri bulacaktır. Bizler, Kardeşlik neferleri Türkiye Kardeşlik Birliği ( TÜRKAB ) olarak, bundan 38 yıl önce yapılmış olan 12 Eylül Askeri Darbesi'ni şiddetle kınıyoruz. Kınamanın yanında, bugün ve bugünden sonra, demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele edeceğimizi de haykırıyoruz. Hep beraber dik durduğumuz müddetçe kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecektir” ifadelerini kullandı.