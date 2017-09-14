Uçak Ambulans Sevgi’nin minik kalbi için havalandı

Gaziantep kadın Doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine başvuran 18 aylık Sevgi bebek, yapılan tetkikler sonucu tıpta aort hipoplazi olarak bilinen kalpten çıkan ana damarda gelişim bozukluğu tanısı konuldu. acilen ameliyat edilmesi gerektiği kararı alınan Sevgi bebek için yapılan girişimlerde kalp ameliyatının yapılabileceği en uygun hastane ise İstanbul Acıbadem Hastanesi belirlendi. yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul’a acilen sevk edilmesi gereken Sevgi bebek için devreye Gaziantep İl sağlık Müdürlüğü girdi.

Sağlık Bakanlığı ile geçilen temas sonucu uçak ambulans talebi onaylandı.

Yapılan hazırlıkların ardından Sevgi bebek, havayoluyla istanbul’a uğurlandı