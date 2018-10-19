Üçüncü uluslararası enerji ile mühendislik kongresi açılış töreni gerçekleşti

Uluslararası Enerji ve Mühendislik Kongresi'nin açılış töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Türkiye çok stratejik bir konumda yer alıyor. Anadolu coğrafyasında niçin savaşların olduğunu anlamanız gerekiyor. Herkesin gözünü diktiği, yer üstü ve yer altı zenginliklerin pay almak istediği bir coğrafyanın sahipleriyiz” dedi.

GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde açılışı gerçekleştirilen kongrede Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Avantajlarımız gibi dezavantajlarımız da var. Herkes bu toprakları istiyor. O yüzden bu coğrafyada milli birlik ve beraberlik halinde güçlü olmak zorundayız. Bunun için bizi en çok zorlayan şey, dışarıda ithalat olarak enerjiye bağlılığımızdır. İnsan kaynaklarımız, genç beyinlerimiz ve düşünce ufkumuz mükemmel. Anadolu coğrafyasında en iyi kaynaklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhu ve genç beyinlerimizdir. Onlar bizim genç beyinlerimizi transfer ederek kendi ülkelerini kalkındırıyorlar. Ama artık geri dönüş beyinlerle bunu önlemeye başladık” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir gelecek vizyonumuz var”

Sanayide ve teknolojide gelişme gösterildiğini kaydeden Gür, öğrencilere seslenerek, “Sizin beyinleriniz ile güçlü bir gelecek vizyonumuz var. Ama bunun yanı sıra enerji açığımız da var. Enerjide yüzde 70'e yakın dışarıya bağımlıyız. O halde bunun tek yolu iki şey yapacağız. Bir ithal ettiğimiz ham maddeyi burada üreteceğiz ikincisi de üretimi yapmak için enerji açığımızı kapatacağız. Türkiye'nin buna potansiyeli var. Güneş enerjisinden, rüzgâr enerjisinden istifade edebiliriz. Bize sürekli olarak ertelettirilen nükleer enerji kurma zorunluluğumuz var. Sınırımızın hemen yanı başımızda Ermenistan ve Bulgaristan'da nükleer enerji var. Fransa da 40 üzerinde nükleer enerji kaynağı var. Oralarda kurulurken hiçbir sıkıntı yok, Greenpeaceler onlarla hiç savaşmıyorlar. Sürekli Anadolu coğrafyasını atılan büyük adımları engellemek için piyasaya çıkıyorlar. Bir nükleer enerji santrali Türkiye enerjinin yüzde 10, 11'ni karşılıyor. Eğer altı ya da yedi enerji sistemi kurarsak enerji açığımızı kapatıyoruz” şeklinde konuştu.

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Atmaca ise kongrenin 4 eş zamanlı salonda toplam 13 oturumda yapılacağını, 10 farklı ülkeden 376 katılımcının 148 bildiri sunacağını söyledi. Üniversitelerin bir ülkenin ilerlemesindeki en önemli odak noktalarından birisi olduğunu belirten Doç. Dr. Atmaca, “Gelişmiş ülkelere bakıldığında en tepedeki ülkelerin üniversiteleri sağlam oluyor. Biz yeni teknolojik gelişmelerin öncüsü olmalıyız. Bu tür organizasyonlar yeni kişilerle tanışmamızı yeni fikirler edinmemize katkısı oluyor. İdaremizin destekleriyle böyle bir etkinlik başlattık” ifadelerine yer verdi.

“Enerji vazgeçilmez biz ihtiyaç”

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal ise, enerjinin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Endüstri 4 devrin içerisindeyiz artık sürekli enerji kaynaklarımıza ihtiyacımız olacak. Bu tür kongrelerde bilgi alışverişi yaparak özelikle ileri teknolojiler üzerine fikir alışverişi yapmamız, yeni fikirler üretmenizi sağlayacaktır. Özelikle öğrenciler bu kongreye katılarak sunumlar dinleyerek oradan fikirler elde etmeleri ve bitirme projelerinde bu fikirleri eklemelidir. Çünkü öğrenciler geleceğimizsiniz bundan sonra da ortaya koyacağınız yeniliklerle ülkemiz ileriye gidecek. Burada önemli olan takım olarak çalışıp ortaya yeni fikirler çıkartmanız gerekiyor” diye konuştu.