Uğur Işılak ve Başkan Tahmazoğlu, kazada yaralananları ziyaret etti

Kazadan yaralı kurtulan Emrah Dağ, "Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım, gözümü açtığımda ambulanstaydım" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında organize edilen konser nedeniyle Gaziantep’e gelen sanatçı Uğur Işılak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan yaralı olarak kurtulanları ziyaret etti. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Uğur Işılak ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu, yaralılardan kaza anıyla ilgili bilgi aldı.

Tedavi gören yaralılardan Emrah Dağ, kamyonet ile fıstık toplama gittiklerini belirterek, "Kaza nasıl oldu hatırlamıyorum. Gözlerimi ambulansta açtım. Biz kamyonetin kasasındaydık. Kasada bayağı kişi vardık. Göllüce Mahallesinde kamyonete bindik. Çalışmaya gidiyorduk" dedi.

Işılak ve Başkan Tahmazoğlu’nun ziyaretine hastane yetkilileri de eşlik etti.

Öte yandan, Sanatçı Işılak’ın kentteki konserinin de iptal edildiği duyuruldu.