Kazada yaralanan Hüseyin Kiraz, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na yaralı arkadaşlarının durumunu sordu.

Ses sanatçısı Uğur ışılak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 kişinin öldüğü kazada yaralananları tedavi gördükleri Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Işılak ve Başkan Tahmazoğlu, yaralılara moral verdi.

Kaza öncesinde 2 kızı ve amcası ile birlikte kamyonete binen İman Deniz’in hem kendisi hem de diğer yakınları kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kamyonette 2 kızı ile birlikte olduğunu belirten İman Deniz, kaza anıyla ilgili, "Biz kamyonetin kasasının ön bölümündeydik. Erkekler de kamyonetin arka tarafındaydı.Önce hiç bir şeyimiz yoktu. Güzel bir şekilde gidiyorduk, bir baktık yerdeyiz. Nasıl olduğunu hiç göremedik. Benim 2 kızım da yaralı. Biri 18 yaşında biri 10 yaşında. Kamyonda amcam da vardı, o da yaralı" dedi.

Kazanın en yakın tanığı kendine gelince arkadaşlarını sordu

Kaza anında kafasını yere çarpan ve yaralanan Hüseyin Kiraz ise kaza esnasında şoförün hemen yanında oturduğunu belirterek, "Bir ara gözüme açtım, karşıdan bir araç direkt üzerimize geliyordu. Karşıdan gelen araç, frene mi bastı, ne oldu bilmiyorum. Direkt bize vurdu. Kendi şeridinden bizim şeride geçmiş. Ben rüya görüyorum sanıyorum. Ben şoförün yanındaydım. Rüya sandım. Bir baktım ki etraf insan dolu. Bu ne dedim. Ben de uykuluydum" ifadelerini kullandı.

Kazanın en yakın tanığı kendine gelince arkadaşlarını sordu

Yaralı Hüseyin Kiraz’ın kazanın hemen ardından kendine gelince kamyonda bulunan arkadaşlarını sorduğu ortaya çıktı. Herkesin iyi olduğu söylenen Kiraz, kendisini ziyarete gelen Uğur Işılak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na da arkadaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi almak istedi. Kiraz’ın, "Başkanım bana bir şey söylemiyorlar arkadaşlarım da bir şey var mı? sorusuna ise Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Diğerleri de hastanede yaralılar var işte böyle" diyerek kaçamak cevap verdi. Kiraz’ın ikinci bir kez, "Ölen falan yok değil mi, inşallah" sorusuna ise Başkan Tahmazoğlu, "Yok yok" cevabını verebildi.

Uğur Işılak’tan "kurallara uyalım" çağrısı

Sanatçı Uğur Işılak, hastane çıkışında yaptığı açıklamada ise Kurban Bayramı’nda trafik kazalarında 140 kişinin öldüğünü söyleyerek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Gaziantep’teki kazada ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise geçmiş olsun dileğinde bulunan Işılak, "Gördüğümüz manzaralar karşısında çok üzüldük. Bu kazalar ülkemizde, maalesef sürekli oluyor. Bayram’da da trafik kazasında 140’a yakın can kaybettik. Kurallara uymamız gerekiyor. ne kadar çok kurallara uyarsak o kadar az kaza olacaktır, o kadar az can kaybı olacaktır. Tekrarlarının yaşanmamasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Tahmazoğlu’ndan çağrı

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da bir daha benzeri kazaların yaşanmaması temennisi ile trafik kurallarına uyulmasını istedi. Yarıların sağlık durumlarının iyi olduğunu da belirten Tahmazoğlu, "Elim kaza sonucu 8 vatandaşımızı kaybettik. Hepsine allah’tan rahmet diliyorum. 19 da yaralımız var. durumu ağır olanlar da var. Rabbim’den en kısa sürede acil şifalar diliyorum. Kazalar yüreğimizi dağlıyor. Her vefat eden can bizim canımız, kardeşimiz, evladımız. Bir daha yaşanmaması için herkesin kurallara sıkı sıkı herkesin uyması gerekiyor" diye konuştu.