Uğur Okulları Gaziantep Kampusu’ndan iddialı başlangıç

Toplantıya Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları da katıldı.

Uğur Okulları Gaziantep Kampus Müdürü Kasım Ateş, veli bilgilendirme toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, güçlü bir idareci ve öğretmen kadrosu ile yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aile ve kurum bütünlüğünü önemsediklerini belirten Uğur Okulları Kampus Müdürü Kasım Ateş, yıl boyunca velilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

"Güçlü kadro ile başladık"

Ateş, 50 yıllık eğitim tecrübesine sahip olan Uğur Okullarında başarı için her türlü altyapının hazır olduğunu ifade ederek, "Okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle çok güzel bir kadro kurduk. Öğretmenlerimizin eğitimleri İstanbul’da tamamlandı. Okulumuzda İngilizce oryantasyon eğitimi geçtiğimiz hafta başladı. Uğur Okulları Gaziantep Kampusu’nda başarı için her türlü eğitim altyapısı hazır. Türkiye’nin 50 yıllık eğitim markası olan Uğur Okulları olarak hem akademik başarıda hem de sınav başarısında iddialıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

"Uğur’lu olmak ayrıcalık"

Uğur Okulları’nın eğitim ve öğretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek de toplantıda, Uğur Okullarının 2018-2019 eğitim ve öğretim planlamasını anlattı. Okul öncesi eğitim, erken STEM ve STEM yaklaşımları, kodlama, yabancı dil eğitimi, proje tabanlı eğitim ve sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Çiçek, velilere Uğur’lu öğrencilere sunulan uluslararası eğitim imkanlarından da bahsetti. Öğretmenlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Nil Çiçek, Milli Eğitim’e bağlı okullardaki öğretmenlere de eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hedef kitlesel başarı

Rehberlik ve Ar-Ge çalışmalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrenci başarısını artırmak için yapılan rehberlik çalışmalarını anlatırken, bireysel başarıyı önemsediklerini ancak kitlesel başarıyı hedeflediklerini açıkladı. Genel Müdür Yardımcısı Sezgin, "Uğur Okullarında her öğrenci eşsizdir. Her öğrencinin durumu özel olarak ele alınır. Öğrencilerin durumları titizlikle takip edilir, başarılar ödüllendirilirken, başarısızlığa yol açan etmenler bilimselliği kanıtlanmış yaklaşımlarla ortadan kaldırılır" şeklinde konuştu.

Her şey dahil eğitim

Sınavlar ve yayınlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt da Uğur Okullarının 50 yıllık sınav deneyimini paylaştı. Kurt, "Sınavlar hep olacak. Biz de değişen sisteme göre öğrencileri en iyi şekilde hazırlayacağız. Bizim öğrencilerimiz burada her şey dahil eğitim alacak. Biz öğrencilerimizin etüt merkezine gitmesini ya da özel ders almasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü Uğur Okulları’nda öğrencinin ihtiyacı olan eğitim en etkili şekilde verilmektedir" diye konuştu.