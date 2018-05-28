Uğur Okulları’ndan 17 ile dev yatırımı

Gaziantep’te dev bir kampüs açmaya hazırlanan Türkiye’nin köklü eğitim kuruluşlarından Uğur Okulları tarafından iftar programı düzenlendi. Programda, Uğur Okulları’nın yarım asırlık deneyim ve başarı vizyonu ile yola çıktığı hatırlatılarak, kampüsler hakkında detaylı bilgi verildi.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye genelinde 17 kampüs yatırımı yapacaklarını açıklayarak, bu yıl ise bu yatırımlardan 8’inin hizmete gireceğini ifade etti. Dev kampüs yatırımlarının yapılacağı illeri de açıklayan Genel Müdür Kulaberoğlu, "Uğur Okulları olarak, akademik ve bilimsel eğitimi yeni yatırımlarımızla devam ettiriyoruz. Yarım asırlık deneyimimizi, vizyonumuzu ve uluslararası başarımızı bu yıl İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Samsun ve Kahramanmaraş’ta hizmet verecek yeni okullarımızda öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Gaziantep Kampüsümüz öğrencilerimize sağlayacağı çağın gerekliliklerine uygun eğitim yaklaşımlarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlayacak" dedi.

50’nci yılda 50’nci kampüs Gaziantep’te

Genel Müdür Kulaberoğlu, Gaziantep Kampüsü’nün Eylül ayında hizmete açılacağını müjdeleyerek, "Uğur Okulları 50’nci yılında 50’nci kampüsünü Gaziantep’te Eylül 2018 itibariyle hizmete açıyor. Gaziantep’te açacağımız okulumuz 41 dersliği olan dokuz dönüm arazi üzerinde kurulmuş olacak. Okulumuz bünyesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve Fen Lisesi barından ülkemizin en önemli okullarından birini açıyor olacağız. Uğur Okulları’nın 50 yıllık deneyimiyle Gaziantep’teki öğrencilerimize bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini farklı yaklaşımlarla veriyor olacağız. Ayrıca Uğur Okulları olarak kodlamadan, robotik eğitimlere, sınavlara hazırlıktan yabancı dil eğitimine kadar birçok alanda öğrencilerimizi hayata hazırlıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

30 milyon TL’lik yatırım

Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü Müdürü Kasım Ateş ise kente kampüs için 30 milyon TL’lik yatırım yapıldığını kaydederek, "Gaziantep’te eğitim alanında öncü adımlar atmak istiyoruz. Bu nedenle Gaziantep kampüsü için 30 milyon Türk Lirası tutarında yatırım yaptık. Böyle bir kampüsü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren, 41 derslikli kampüsümüzde STEM laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok imkan yer alıyor. Teknoloji, spor ve sanat alanlarında çağa uygun donanımıyla hizmet verecek olan kampüsümüz önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Gazianteplilerle buluşacak" diye konuştu.

İftar programına Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Nil Çiçek, Adil Kurt, Barış Sezgin, Gaziantep Kampüsü Kurucusu Fatih Sarıtaşlı, Gaziantep Kampüs Müdürü Kasım Ateş ve ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.