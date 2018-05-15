Uğur Okullarından büyük fırsat

Uğur Okulları Gaziantep Kampüs Müdürü Kasım Ateş, öğrenci kabul ve bursluluk sınavı ile Türkiye’nin köklü eğitim markalarından biri olan Uğur Okullarının Gaziantep kampüsünde okuma fırsatı sunduklarını söyledi. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek olan Uğur Okullarının burs imkanlarından yararlanmak isteyenleri 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan sınava davet eden Kasım Ateş, "Sınavımıza şu anda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfta eğitimine devam eden öğrenciler katılabilecektir. Öğrenci kabul ve bursluluk sınavına katılmak isteyenler okulumuzun İbrahimli’ deki tanıtım ofisine başvurabilir ve geniş bilgi edinebilir, ya da telefonla kayıt yaptırabilirler" dedi.

"Başarıyı ödüllendiriyoruz"

Öğrenci kabul ve bursluluk sınavı ile başarıyı ödüllendireceklerine dikkat çeken Kampüs Müdürü Ateş, "Eğitimde köklü ve global bir marka olan Uğur Okulları olarak, deneyimli kadromuz, çağdaş eğitim ortamımız, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, 50 yıllık sınavlara hazırlık geçmişi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleri ile ayrıcalıklı bir eğitim kurumuyuz. Hedefimiz öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileri ile donatılarak, hem sınavlarda hem de hayatta başarılı olmalarının yolunu açmaktır. 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapacağımız öğrenci kabul ve bursluluk sınavıyla bir taraftan öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanırken, diğer taraftan da vereceğimiz burslarla başarıyı ödüllendireceğiz. Öğrencilerimizi yüzde 100’e varan eğitim bursundan faydalanmak için öğrenci kabul ve bursluluk sınavına katılmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü markalarından biri olan Uğur Okullarını Gaziantep’le buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin her alanda kalkınmasının yolu nitelikli bireyler yetiştirmekten geçmektedir. Uğur Okulları olarak Gaziantep’in eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı yapmayı, eğitim konusunda farkındalık yaratmayı, öğrencilerimizi birer dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gerek fiziki imkanlarımız, güçlü, yenilikçi eğitim programlarımız ve gerekse de deneyimli yönetici ve akademik kadromuzla öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.