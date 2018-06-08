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08 Haziran 2018 16:21

Ulaşım personelleri iftarda bir araya geldi

Gaziantep’te havalimanı, demiryolu gibi ulaşımın personelleri iftar programında bir araya geldi.

Ulaşım personelleri iftarda bir araya geldi

08 Haziran 2018 16:21


Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına, Türk Ulaşım Sen Gaziantep Şubesi Başkanı Baler Fidan’ın yanı sıra şube yöneticileri, kadın kolları, iş yeri temsilcileri, TCDD, DHMİ ve UBAK 7.Bölge Müdürlüğü çalışanları ve idarecileri katıldı.


Programa katılan ve organizasyona destek veren iş yeri sahibine de teşekkür eden Baler Fidan, "Gaziantep’ten ve Kahramanmaraş’tan arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Ramazan ayları, birlik ve beraberliğin güçlendiği, milli ve manevi duyguların en iyi şekilde yaşandığı günlerdir. Bir Ramazan ayında daha arkadaşlarımızla bir araya geldik" dedi. Fidan, Ramazan ayı ve Kadir gecesinin hayırlara vesile olmasını diledi.


İftara katılan çalışan ve idareciler de, düzenlenen organizasyon nedeniyle sendika yöneticilerine teşekkür etti.




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