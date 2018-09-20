Uluslararası Gastronomi Festivali'nde perde açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Gastronomi Festivali" kapsamında Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep'in Mutfak Kültürü Ödüllü Fotomaraton Yarışması yoğun ilgiyle karşılandı. Yarışmaya katılmak için uzun kuyruklar oluşturan profesyonel fotoğrafçılar, Antep'in yöresel yemeklerini fotoğraflarla tanımlamaya çalışacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)'in ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi çok sayıda kurum ve kuruluşların desteğinde başlayan Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda marka değerine değer katacak Antep sofrası, Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep'in Mutfak Kültürü Ödüllü Fotomaraton Yarışması'yla yeni bir boyut kazanacak.

Ülkenin dört bir yanından gelen profesyonel fotoğrafçılar, Çetin Emeç Salonu girişinde sabahın erken saatinde toplandı, kayıt için sıraya girdi.

Yarışmaya İzmir'den katılan Bülent Durtaş, Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep'in Mutfak Kültürü Ödüllü Fotomaraton Yarışmasının ciddi bir yarışma olduğunu belirterek, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul'dan yarışmaya katılan Mine Ertuğrul ise, fotoğrafçılık sanatını uzun yıllardır yaptığını bildirerek, Gaziantep'in yemeklerinin ve tarihinin fotoğraflarla keşfedilmesi gerektiğini vurguladı.

2013 yılı Fotomaraton Yarışması'nın birincisi Giresun'dan Kemal Özkılıç da Türkiye çapında prestijli yarışmaların arttırılmasını isteyerek, yarışmacılara başarı diledi.

Yarışmaya katılan İstanbul'dan Sezai Özaltın, "Uluslararası Gastronomi Festivali" kapsamında Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep'in Mutfak Kültürü Ödüllü Fotomaraton Yarışması'nın çok önemli bir organizasyon olduğuna parmak basarak, fotoğraflarla Gaziantep'in eşsiz mutfağına ışık tutacaklarını bildirdi.

Kaydını yaptıran yarışmacılar, yarın saat 23.00'a kadar, fotoğrafını teslim edecek. Dereceye giren yarışmacılar, çeşitli para ve plaketle ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 6 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye ise 1500 lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmada mansiyon ödülü 500 lira olarak belirlendi.