Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali sona erdi

Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivalinin son gösterimi olan Güldestan GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelendi.

Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy’e, müzikleri Mercan Dede’ye ait olan dans ve müzik şöleni, Devlet Opera ve Balesi sahneleri ile Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya ve Fransa’da sahnelenmiş, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18.yy’da Evliya Çelebi’ye, modern insanın içsel yolculuklarından sema’ya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a ve nihayetinde de Gül’e varan bir yolculuğu anlatıyor.

10 gün süren 1.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivaline Kırgızistan ve Kazakistan’dan birçok sanatçının katıldığı festivali yaklaşık 6 bin kişi izledi.