Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 18:01

Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 1.

Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali sona erdi

14 Mayıs 2018 18:01

Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivalinin son gösterimi olan Güldestan GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelendi.


Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy’e, müzikleri Mercan Dede’ye ait olan dans ve müzik şöleni, Devlet Opera ve Balesi sahneleri ile Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya ve Fransa’da sahnelenmiş, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18.yy’da Evliya Çelebi’ye, modern insanın içsel yolculuklarından sema’ya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a ve nihayetinde de Gül’e varan bir yolculuğu anlatıyor.


10 gün süren 1.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivaline Kırgızistan ve Kazakistan’dan birçok sanatçının katıldığı festivali yaklaşık 6 bin kişi izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç