Öğrenci Yurdu’nun protokol töreni Gaziantep Valiliği toplantı salonunda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Ali Yerlikaya, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Ali Yerlikaya, Proje’nin tanıtım video gösterisinin ardından konuklara proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Proje video gösterimi ve bilgilendirme sonrası Vali Ali Yerlikaya ile hayırsever İşadamları Ökkeş Eruslu, Mustafa Eruslu ve Murat Eruslu ile protokol imzalandı.

Protokol imza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Katma değeri yüksek ürünler için eğitim şart

Protokol sonrası konu ile ilgili açıklama yapan Eruslu Şirketler Grubundan sanayici Mustafa Eruslu, “Şehrimiz sanayi ve Üretim şehridir. Katma değeri yüksek üretimler yapmak için eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Yeni yapılacak olan Uluslararası İmam Hatip Lisemiz ile Yurt içinden ve Dünya’nın birçok ülkesinden gelen seçkin öğrencilerimize gerek yabancı dil gerekse ilmi eğitimler verilecek. Bu eğitimleri alan gençlerimiz katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde iş gücü olarak görev alacaklar. Ve sanayimizin gelişmesine katkıda bulunacaklar. Ayrıca Dünyanın her ülkesinden gelen gençlerimiz en iyi şartlarda ilmi ve manevi eğitim alarak ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin yurt dışında gönüllü elçileri olacak" diye konuştu.