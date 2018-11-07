Uluslararası yesemek sempozyumu başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ana teması “Tunç Çağından Ortaçağa Mimaride Heykel ve Taş” olan Uluslararası Yesemek Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı.

İki gün sürecek sempozyum 8 oturumdan oluşacak. Sempozyum sonunda, Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesi'ne yönelik bildiri yayımlanacak, Yesemek'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine girmesine dönük yol haritası belirlenecek.

Sempozyumun açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yesemek Alan Yönetim Başkanı Zafer Okuducu, atölyenin İslahiye ilçesinin 20 kilometre kadar güneydoğusunda, bugünkü Yesemek Köyü'nün güneyindeki Karatepe'nin batıya bakan yamaçlarında yer aldığını bildirdi.

Okuducu, iki gün sürecek sempozyumun Yesemek alan gezisiyle başladığını aktararak, alan çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bilimsel kazılara göre, Geç Hitit Devletleri Dönemine ait olduğu kabul edilen Yesemek Heykel Atölyesi'nin, antik dünyada benzeri olmayan son derece önemli bir merkez olduğuna işaret eden Okuducu, “Yesemek sadece Eski Önasya'nın en büyük açık hava heykel atölyesidir. Yesemek, içinde çok sayıda heykel taslağı bulunmasından dolayı değil, aynı zamanda bu atölyeden elde edilen bilgilerle, taş bloklarının taşocağından kesilmesinden, değişik türde heykellerin taslak haline getirilmesine kadar, pek çok aşamanın öğrenilebilmesi ve eserlerin tipolojik açıdan da bir oranda anlaşılabilmesinin mümkün olması nedeniyle benzersizdir. Yesemek ilk olarak, 1890'li yıllarda Zincirli kazılarını yapan Felix Von Luschan tarafından fark edildi. İlk araştırma ve kazılar Prof. Bahadır Alkım tarafından 1958-1961 yılları arasında yapıldı, yaklaşık 200 kadar heykel ortaya çıkarıldı. İlhan Temizsoy tarafından yürütülen son kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan heykel sayısı 300'ü geçmesine rağmen daha birçoğunun toprak altında olduğuna inanılmaktadır. Burası 2002 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girdi. 2016 yılında ise Kültür Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan bir protokolle alan çalışma yetkisi Büyükşehir Belediyesine verildi. Belediye, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanlığı bünyesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü kurdu. Kurumlar arası toplantılarla Yesemek'e sahip çıkıldı, Yesemek köy halkıyla birlikte ortak çalışmalar yürütüldü, bilgilendirme yapıldı, onların rızası alındı” dedi.

Açış konuşmasının ardından, ‘Hitit Kültüründe Heykel ve Taş' ana başlığında “Hititlerin Taşlara Yüklediği Tinsel Anlamlar” adlı konu, Kocaeli Üniversitesi'nden Ayşe Tuba Ökse tarafından ele alındı.