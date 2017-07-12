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12 Temmuz 2017 17:02

Üniversite adayı öğrenci ve velileri için doğru tercih uyarısı

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük heyecan yaşayan üniversite adayı öğrenciler ve velilerin doğru tercih yapabilmesi için kolları sıvadı.

Üniversite adayı öğrenci ve velileri için doğru tercih uyarısı

12 Temmuz 2017 17:02


LYS sınavı sonrasında büyük heyecan yaşayan üniversite adayı öğrenci ve ailelerini doğru tercih konusunda uyaran Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de tercihlerin son günü olan 26 Temmuz’a kadar “Tanıtım ve Tercih Günleri” düzenleyecek. Düzenlenecek tanıtım ve tercih günlerinde, öğrencilere uzman rehber öğretmenler ve akademik kadrosu tarafından meslek seçimi ve kariyer belirlenmesi konusunda hizmet veriliyor.


HKÜ Tercih ve Tanıtım Günleri HKÜ Kampüsü içinde, eğitim fakültesi binası içerisinde, her bölümün akademisyen kadrosu tarafından, veli ve öğrencilere bölümler hakkında detaylı bilgi veriyor. HKÜ Tercih ve Tanıtım Günlerinde kampüsle beraber, Gaziantep’in birçok noktasında ve Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversite adayı öğrencilere destek sağlıyor. Ayrıca tanıtım noktalarıyla ilgili detaylı bilgi HKÜ’nün internet adresinde açıklandığı bildirildi. Aday öğrencilere ve velilere, HKÜ akademisyenleri tercih ve tanıtım günlerinin sonuna kadar üniversitenin sağladığı imkanlar, fakülteler, meslekler ve tercihler, akademik programlar, burs seçenekleri, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler vermeye devam edecek.


Uzman tercih danışmanları da tercih ve tanıtım günlerinin sonuna kadar, doğru meslek seçimi ve tercihlerde öğrencilere yardımcı olacak. Öğrenci ve velilere uyarılarda bulunan HKÜ’nün uzman tercih danışmanları, “Öğrenciler, iyi bir geleceğe ve hedefindeki mesleğe ulaşabilmesi için son kararlarını vermeden, mutlaka bir uzman tercih danışmanıyla görüşmelidir” ifadelerine yer verdi.




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