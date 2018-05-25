Üniversite adaylarına sınav öncesinde motivasyon semineri

Bu kapsamda düzenlenen seminerlere bir yenisini daha ekleyen HKÜ’nün, bu sefer ki durağı Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

Üniversite adaylarını sınav öncesi motive etmek, kariyer yolculuklarında destek olmak ve kendi yeteneklerini tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde konuşmacı olarak HKÜ Rektör Yardımcısı ve HKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özbay yer aldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Özbay, “Pozitif Rekabet Kültürü” başlıklı sunumuyla katılımcıları kendine hayran bıraktı.

"Yeniliğin itici gücü rekabetçiliktir"

Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde konuşan Prof. Dr. Özbay, günümüzde var olabilmek için kişinin kendi yeteneklerini keşfedip bu yeteneklerle rekabet etmesi gerektiğini söyledi. Esas olan şeyin hayatta kalmak olduğunu ifade eden Özbay, rekabet edemeyenlerin hayatta kalamayacağına ve doğru rekabetin ise pozitif rekabetle mümkün olabileceğine değindi. Rekabet kazanmak veya kaybetmek değil gelişmek yeteneğini ortaya koymak demektir diyen Özbay: “Sürekli arkanı toplayanlar seni rekabet etmekten alıkoyanlardır. Yeniliğin itici gücü rekabetçiliktir. Rekabet etmeden gerçek yetenek düzeyin ortaya çıkmaz. Rekabet edebilirlik ise farklı ve yaratıcı olmaktan geçer” dedi.

Rakipleriniz en iyi öğretmenlerinizdir

Hayatta her şeyi yaşayarak öğrenirsiniz ve rekabet edemeyenler her şeye geç kalanlardır diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Yaşar Özbay, kendilerini farklı alanlarda yetenekli hisseden öğrencileri sahneye davet etti. Yetenekleri ortaya çıkarabilmeyi ve ona öncülük edebilmeyi uygulamalı olarak gösteren Özbay, “Var olan yeteneğinizi siz ortaya çıkaramazsanız yeteneği olmayan biri sırf rekabet edebiliyor diye sizin yerinizi alacaktır. Kendi yeteneğinizi toplumdan mahrum etmeyin. Bu yüzden rekabet edebilme yeteneği çok önemlidir. Aslında rakipleriniz en iyi öğretmenlerinizdir. Zorluklar sizi yıldırmasın. Çünkü hikayelerini duyduğumuz insanlar hep zor şartlar altında kendini ortaya koymuş insanlardır. Kendi yeteneğinizi keşfedin” dedi.

Vücut dili ve anlatım tarzı ile öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Prof. Dr. Yaşar Özbay, seminer sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.