Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 16:12

Üniversite adaylarına YKS tatbikatı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ), üniversite adaylarına yönelik her yıl geleneksel olarak düzenlediği sınav tatbikatları bu yıl da devam etti.

Üniversite adaylarına YKS tatbikatı

25 Aralık 2017 16:12


HKÜ Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından organize edilen deneme sınavı uygulaması, öğrencilerin sınav maratonunda durumlarını daha net görmelerine imkan sağlıyor. Bu kapsamda, bu yıl ilk kez düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecek üniversite adaylarının sınav stresini yenmeleri için HKÜ’de deneme sınavı gerçekleştirildi. Üniversite adaylarının gerçek sınavda ki heyecanını yenmesine destek olan sınavda, öğrenciler sınav pratiğini artırarak deneyim kazandı.


Bine yakın öğrenci sınav heyecanını yendi


Üniversite adaylarının motivasyonlarının artması, gerçek sınav atmosferini önceden yaşamaları ve gerçek sınav hissi oluşturması için yapılan sınavda ter döken adaylar, bilgi ve deneyimlerini test etme imkanı yakalarken, yeni değişen sınav sistemine de adapte olma fırsatı buldu. Gaziantep’ten bine yakın öğrenci katıldığı sınavda öğrenciler, HKÜ Hukuk Amfisi, yeni amfi ve dersliklerde ter döktü. Öğrenciler, 135 dakika süren sınav ile üniversite havası soluduklarını belirterek, sınav için üniversite yetkililerine teşekkür etti.


Öğrenciler 23-24 Haziran 2018’de gerçekleşmesi planlanan gerçek sınavın heyecanını atmaya çalıştıklarını da ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç