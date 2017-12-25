Üniversite adaylarına YKS tatbikatı

HKÜ Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından organize edilen deneme sınavı uygulaması, öğrencilerin sınav maratonunda durumlarını daha net görmelerine imkan sağlıyor. Bu kapsamda, bu yıl ilk kez düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecek üniversite adaylarının sınav stresini yenmeleri için HKÜ’de deneme sınavı gerçekleştirildi. Üniversite adaylarının gerçek sınavda ki heyecanını yenmesine destek olan sınavda, öğrenciler sınav pratiğini artırarak deneyim kazandı.

Bine yakın öğrenci sınav heyecanını yendi

Üniversite adaylarının motivasyonlarının artması, gerçek sınav atmosferini önceden yaşamaları ve gerçek sınav hissi oluşturması için yapılan sınavda ter döken adaylar, bilgi ve deneyimlerini test etme imkanı yakalarken, yeni değişen sınav sistemine de adapte olma fırsatı buldu. Gaziantep’ten bine yakın öğrenci katıldığı sınavda öğrenciler, HKÜ Hukuk Amfisi, yeni amfi ve dersliklerde ter döktü. Öğrenciler, 135 dakika süren sınav ile üniversite havası soluduklarını belirterek, sınav için üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Öğrenciler 23-24 Haziran 2018’de gerçekleşmesi planlanan gerçek sınavın heyecanını atmaya çalıştıklarını da ekledi.