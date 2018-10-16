Üniversite atmosferi motive etti

Türkiye'nin ve Gaziantep'in farklı bölgelerinden lise öğrencileri, üniversite atmosferini yerinde yaşamak için Hasan Kalyoncu Üniversitesini (HKÜ) ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda HKÜ, Adana Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden rehber öğretmenleri eşliğinde gelen elli kişilik öğrenci grubunu ağırladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber lise son sınıf öğrencileri de üniversiteli olabilmek için gün saymaya başladı. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki lise öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek ve üniversite atmosferini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla HKÜ'yü ziyaret eden öğrencilere, gezi programında ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı.Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu.

Tüm kampüs tanıtıldı

Üniversite kampüsü içindeki binaları gezen üniversite adayları, gezi içinde verilen tanıtım semineri ile HKÜ'nün, tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde HKÜ'nün, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, iletişim fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi,fitnesscenter ve tüm kampüs alanı gezdirildi.

Gezi sonunda üniversiteyi ziyaret eden öğrencilere,HKÜ'nün materyallerinin bulunduğu hediye paketi dağıtıldı. Gaziantep'te HKÜ gibi bir eğitim kurumunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, gezi programı sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.