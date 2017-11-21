Üniversite öğrencilere kariyer tüyoları

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Gülsan Holding İşletme Müdürü Gökay Ekinci deneyim ve tecrübelerini üniversite öğrencileri ile paylaştı. Hayat hikayesinden örnekler de sunan Gökay Ekinci, genç mühendis adaylarına önemli tavsiyelerde de bulundu. Mühendislik öğrencilerinin genel olarak kendilerini ifade etme ve sosyalleşmeyle ilgili sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Ekinci, “Mühendislik öğrencisi çok çalışkandır, başarılıdır ama genellikle sosyal yönleri zayıf kalmıştır. Bu da iş hayatında çok önemli, sadece başarılı olmanız projeler geliştirmeniz yeterli değil. Bir ekip lideri, yönetici olacaksınız. Okul hayatı sadece derslerden ibaret değil, sosyalleşme anlamında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Amacınız sadece bir proje geliştirmek değil, ekipleri yönetmek insanlarla ilişkilerini doğru yönlendirmek ve kariyer anlamında başarıya ulaşmak istiyorsanız üst ve altınızdaki insanlarla iyi iletişim kurmanız çok önemli. Bu anlamda ne kadar çok çevre edinirseniz, sosyal farklı çevrelerde bulunursanız iş hayatına girdiğinizde bu sıkıntıları en az seviyede yaşarsınız” şeklinde konuştu.

Mühendislik öğrencilerinin iş görüşmelerinde genel kılık kıyafet, genel tavır, kendini ifade etme ve konuşma gibi konularda çok büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Ekinci, "Görsel ve sosyal medyada öğrencilere iş hayatının, para kazanmanın, insanların çok rahat ortamlarda çalıştığı gibi doğru olmayan bilgiler veriliyor. Üniversiteyi bitirdiklerinde çocukların hayattan beklentisi güzel takım elbiseyi giyip, 10 bin dolar maaşla, şirket arabasını alıp iş hayatına öyle başlayacaklarını düşünüyorlar” diye konuştu.

Yüksek beklentilerin doğru olmadığını kaydeden Ekinci, mücadele hırs, azim ve çok çalışmanın önemli olduğu kaydetti. Ekinci, üniversite yıllarında yapılan stajın önemine de değinerek, doğru yerlerde doğru stajın yapılmasının doğru hedefe yönelmek ve gerekli alt yapıyı oluşturmak açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Konferansın sonunda Gülsan Holding İnsan Kaynakları Çalışanları Nazlıcan Özerk ve Muhlis Çeliktürk de öğrencilerin iş dünyası ve kariyer planlamaları ile ilgili sorularına yanıt verdi.