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12 Mayıs 2018 15:19

Üniversite öğrencileri Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ile coştu

Gaziantep Hasan Kayloncu Üniversitesi tarafından düzenlenen 10.

Üniversite öğrencileri Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ile coştu

12 Mayıs 2018 15:19

Bilim, Kültür ve Sanat Festivali, festival boyunca birbirinden ilginç ve renkli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencileri, festival boyunca gönüllerince eğlendi.


Festival kapsamında gerçekleştirilen münazara turnuvalarında, öğrenciler farklı konularda düşüncelerini ifade edebilme fırsatı buldu. Öğrencilerin, belirlenen zaman içerisinde çok farklı fikirler üzerinden bir birlerine fikirlerini savunma ve ikna etme çabaları, yarışma becerilerini geliştirirken aynı zamanda 10 farklı öğrenci grubunun yarışması tartışma kültürü açısından tüm öğrencilere de örnek oldu.


Öğrencilere ödülleri Haluk Kalyoncu’dan


Festivalde golf, basketbol, kort tenisi ve futbol müsabakaları da düzenlendi. Yarışmalarda derece kazanan öğrencilere ise ödül verildi. Ödüllerini Haluk Kalyoncu ve Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’dan alan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Düzenlenen spor turnuvaları öğrenciler yeteneklerini ortaya çıkarırken, üniversitelilerin başarıya olan azim ve istekleri ise eğitmenlerini memnun etti.


Konserlerle coştular


Festival kapsamında Hande Yener ve Fettah Can konserleri de düzenlendi. Birbirinden hareketli parçaları üniversiteliler için seslendiren sanatçı, üniversitenin 10. yılını kutlayarak, "Ne kadar muhteşem bir üniversitede okuyorsunuz, sizleri kıskandım. Keşke aranızda olsaydım" diye konuştu. Bazı öğrencileri sahneye davet eden Yener, öğrencilerle birlikte düet yaptı. Renkli görüntülere sahne olan konserlerin diğerinde ise Fettah Can performans sergiledi. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Fettah Can, seslendirdiği özel şarkılar ile katılımcılarla heyecan ve keyif dolu dakikalar yaşattı.




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