Üniversite öğrencileri çikolata fabrikasını gezdi.

Gör. Ayşe Akbulut Mete organizasiyle Lojistik ve Dış Ticaret programı öğrencileri, çikolata fabrikasına teknik gezi düzenlendi.

Öğrencilerin teorik olarak almış oldukları “Depolama Yönetimi” dersinin pratikte nasıl uygulandığını yerinde görmeleri amacıyla düzenlenen gezide, öğrencilere çikolata firmasının Lojistik Müdürü Umut Taş tarafından işletmenin üretim bölümü, akıllı depo bölümü, elleçleme alanı, rampalar ve sevkiyat bölümü gezdirildi. Çikolata üretebilmek için ham maddenin hangi işlemlerden geçerek çikolata haline geldiğini, aynı zamanda paketle, depolama ve sevkiyat faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiği anlatılan öğrenciler, bu işlemlerin yapıldığı alanları yakından gördü.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Ayşe Akbulut Mete, çikolata fabrikasının yönetimine ve çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.