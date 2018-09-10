Üniversite öğrencileri için kiralık ev uyarısı

Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa gibi büyük şehirlerde kiralık dairelerin fotoğraflarını ilan sitelerine koyarak kapora alıp, ortadan kayboluyor.

Üniversite sınav yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, öğrenciler de tercih ettikleri üniversitelerin bulunduğu büyük kentlerde yurtlarda kalmak istemeyince veya yurt bulma sorunu yaşayınca ev aramaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kiralık daire fiyatları semtlere göre 700 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Binlerce öğrencinin kiralık daire aramasını Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, kiralık dairelerin fotoğraflarını ilan sitelerine koyarak kapora alıp, ortadan kayboluyor. Bu durumda da yüzlerce öğrenci mağduriyet yaşıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Batman, Kahraman Maraş, Diyarbakır, Adana, Konya, Yozgat, Sivas ve Mersin gibi Anadolu'nun çeşitli illerinden büyük şehirlere yüksek öğrenim için gelen öğrencileri uyaran Broker&Owner'ı Turgay Baykal, bu gibi mağduriyetlerle karşılaşılmaması için kapora ödemeden önce dairelerin mutlaka görülmesi gerektiğine dikkat çekerek, korsan emlakçılardan uzak durulması, internet ilanı tuzaklarına düşülmemesi ve kurumsal firmalarla ve işin uzmanlarıyla irtibat kurulmasını öneriyor.

Ev kiralayacak öğrencilere altın nasihatler

Ev kiralamak isteyen öğrencilere mağduriyet yaşamaları için çeşitli tavsiyelerde bulunan Remax Kale'nin Broker&Owner'ı Turgay Baykal, "Öğrenci önce ev kiralayacağı semti doğru seçmeli. En önemli kriter ulaşım. Mümkünse kolay ulaşımı olan bir ev kiralamalı. Bunun için de kurumsal emlak danışmanlığı hizmeti veren firmalardan ya da işinde profesyonel kayıtlı çalışan emlakçılardan hizmet almalı. Seçenekleri tek tek yerinde görüp, fiyat ve konfor değerlendirmesi yapmalı. Özellikle internet sitelerinde verilen kiralık ev ilanlarına dikkat etmeli. Kötü niyetli kişiler, kendilerine ait olmayan evleri bir yada çok sayıda kişiye kapora alıp sözde kiraladıktan sonra ortadan kayboluyor. Bu nedenle kapora ödemeden önce dairelerin mutlaka görülmesi gerekiyor. En uygun daireyi tespit ettikten sonra kiralama yapmadan önce kira kontratı şartları ev sahibi ile yada bir emlakçıdan hizmet alınıyor ise emlakçı ile konuşmalı ve konuşulan şartlar dahilinde kontrat hazırlanmalı. Kira kontratını kesinlikle okumadan imzalamayın. Elden ödeme kesinlik ile yapılmamalı. Aylık kira bedeli ve depozito ayrı ayrı olarak ev sahibinin banka hesabına yatırılmalı ve açıklamaya da kira bedeli yada depozito diye yazılmalı. Konut kiralamalarında yıllık kira artış oranı o yılın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasını geçemez. Kira kontratında başka bir şekilde yazsa bile hukuken geçerli olan miktar o yılın ÜFE ortalamasıdır. Eşyalı bir daire kiralaması yapacak iseniz evdeki eşyaları tek tek yazarak ve evdeki eşyaların durumunu gösteren fotoğrafları kira kontratına ek yapmalısınız. Eğer bir sitede içerisinde kiralama yapmayı düşünüyorsanız en önemli diğer bir kriter ise aylık aidatlar. Site yönetiminden kiraladığınız dairenin aylık aidatlarını teyit olarak sorun. Kira kontratını imzaladıktan sonra site yönetimine derhal kayıt yaptırın. Kötü niyetli emlakçıdan uzak durun. Hizmet bedeli ve kaparoyu elden vermeyin. Kontrat imza aşamasında daire sahibinden dairenin tapusunu görmek istediğinizi belirtin, tapuda gerçekten kendi adı yazıyor ise imzalamalı aksi takdirde noter onaylı vekaletname görülmeli. Aksi taktirde imzalanmamalı. Emlakcıdan hizmet alındı ise hizmet bedeli 1 kira bedeli ödenmeli daha fazla kira bedeli talep edenler ise şikayet edilmeli" diye konuştu.