Üniversite öğrencileri soğan kabuğundan çay üretti

Ar-Ge çalışmaları ve Üniversite-Sanayi işbirliğiyle ülke genelinde yeni bir yapı oluşturan Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencileri Hatice Yaprak, Pınar Altaş, Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Mehmet Ali Alkan soğan kabuğundan çay üretti.

GAÜN Gıda Teknolojisi Yüksek Lisans öğrencisi Hatice Yaprak, soğan kabuğundan üretilen çaya Onix isminin verildiğini belirterek, dünyada atık madde olarak kabul edilen soğan kabuklarının geri dönüşümü sağlanarak, poşet çay formunda oluşturulmuş antioksidan oranı yüksek, sağlıklı bir çay olduğunu söyledi. Yaprak, “Kadınların adet döngülerinin düzenlenmesi için sağlıklı ve doğal bir ürün arayışı sırasında keşfettik. İçerdiği birçok element ve flavonoidler sayesinde Therapeutic yani tedavi edici sınıfında görülen soğan kabuklarının kullanımı doktorlar tarafından tavsiye ediliyor” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Yaprak, GAÜN Gıda Teknolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin danışmanlığında üretilen Onix çayın patentinin de alındığını söyledi.

"İçimi rahat ve yumuşak"

Lisans öğrencisi Yaprak, çayın içimi ile ilgili de bilgi vererek, "Onix çay sade, limon aromalı, bergamot aromalı, limon ve nane aromalı, nane aromalı, portakal aromalı ve sayısız birçok doğal aromadan oluşuyor. Çayın tadım analizini yapan kişiler tarafından çayın içimi yumuşak ve rahat bulmuş, soğan kokusu ise asla algılanmamış, ham maddenin ne olduğu ile ilgili bulunulan tahminler doğru çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

"Amaç ekonomiye katkı sağlamak"

Ürünün uygun koşullarda sterilize edilmiş soğan kabukları içerdiğini aktaran Yaprak, farklı damak tatlarına uygun alternatif seçeneklerin hazırlanmasında, soğan kabukları doğal aromalar kullanılarak çeşitlendirildiğini söyledi. Yaprak, amaçlarının atık bir maddeyi geri dönüştürerek ekonomiye katkıda bulunmayı, insanlara daha sağlıklı ürünlerle hizmet sunmak ve daha düşük maliyetlerde yeni bir alternatif çay oluşturmak olduğunu ifade etti.

Obeziteyi önlüyor

Çayın faydaları hakkında da bilgi veren Yaprak, yapılan literatür taramaları sonucunda soğan kabuğunun çayının kolesterolü dengelediği, hastalığa yakalanma riskini azalttığı belirterek, antioksidan deposu olan çayın obeziteyi önlediğini, tansiyonu dengelediğini, içerdiği sülfür sayesinde saçları güçlendirdiğini de kaydetti. Yaprak çayın diğer faydaları ile ilgili ise iltihap kurutucu, grip enfeksiyonlarına karşı çok faydalı olduğunu kaydederek, çayın kadınların adet döngüsünü düzenlemede ve ağız içi yaraların iyileşmesinde de yardımcı olduğunu vurguladı.