Üniversite öğrencilerinden “Herkes için Ekonomi” programına yoğun ilgi

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yıl hayata geçirilen finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi girişimi olan “Herkes İçin Ekonomi” kapsamında ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her bir hedef kitleye uygun içerikler sunarken, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli faaliyetler ile Merkez Bankası ve faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmayı amaçlıyor.

Şehitkamil Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Dekan yardımcıları, Doç. Dr. Rüstem Yanar, Dr. Öğr. Üyesi. Mesut Şöhret ile İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, Maliye Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bozgeyik ile Arş. Gör. Feyza Özdinç katıldı. Etkinlik kapsamında Merkez Bankası Baş Ekonomisti Doç. Dr. A. Hakan Kara tarafından eğitim verildi.