Üniversite öğrencilerinden yoksul ailelere iftar

Vakıf üniversitelilere aracılık ederek öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralarla yoksul ailelere iftar yemeği veriyor.

Gaziantep Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, tamamen kendi harçlarından biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği veriyor. Çeyrek asırdır ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Gaziantep Yardım Vakfından yardım alan ailelere iftar yemeği veren ve onlarla aynı sofraya oturarak iftar açan üniversite öğrencileri örnek davranışlarından dolayı bol bol dua alıyor. Gaziantep Yardım Vakfı yöneticileri üniversite öğrencilerinin örnek davranışına teşekkür ederken, zaman zaman da yardım yapılan ailelerle aynı iftar sofrasına oturuyorlar. Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkçı, üniversite öğrencilerinin bu duyarlı davranışının her türlü övgüyü hak ettiğini belirterek, “Gaziantep Üniversitesi’nden bir grup öğrenci arkadaşımız Vakfımız tarafından yardım götürülen ailelere iftar yemeği veriyor. Hiç kimseden destek almadan, tamamen harçlıklarından biriktirdikleri paralarla bu yardımı yapıyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin böylesine hayırlı işlere vesile olması, ülkemizin geleceği ile ilgili umutlarımızın daha da güçlenmesine neden oluyor. Yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı olan ve çözüm üreten gençleri görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Hepsini bu duyarlılıklarından dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.