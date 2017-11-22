Üniversite öğrencilerine "Nebi’nin Ayak İzleri" anlatıldı

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlik, Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mustafa Demirci’nin okuduğu ilahiler ile başladı. Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, salonu dolduran öğrencilere seslenirken, “Sizin yapmanız gereken şey iyi bir ahlakla, peygambere layık bir ümmetin gençleri olarak çalışmanız. Çünkü, öğrenci olarak çalışmanız gerekiyor. Bu konuda devletimiz her türlü imkanı seferber ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Gür, “Yaradılışımızın gereği, Kuran’ı kerime bağlı olarak bir yaşam stilimiz var. Ama, O’nu bize aktaran bizzat Peygamberin kendisidir. Peygamber, kendiliğinden bir şey konuşmaz. Zira O, vahiyden başka bir şey söylemez. Ama, son zamanlarda hadis tenkidi altında neredeyse Peygamberimizin hayatına müdahale eden yapılar oluşmaya başladı. Mütekamil bir insan olarak dinimizi doğru anlamak için, doğru bir Peygamber anlayışı olması lazım. Peygamber’in izinden derken de sadece soyut olarak değil, aynı zamanda onun yaşadığı gibi ruhen, manen ve yaptıklarını bizzat bugüne taşıyarak. Bunun için de sevgili gençler iyi çalışacağız. Rabb’ine iyi bir kul, Habibine sevdalı, vatan ve inanç uğruna can vermeye hazır bir nesil olarak sizlerden devletimiz de, milletimiz de çok umutlu” ifadelerini kullandı.

YÖK Üyesi, İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise, günümüz dünyasının her köşesinde savaşlar olduğuna dikkat çekerek, “Peygamberimiz hep barıştan yana oldu. Çok mecbur olmadıkça da savaşa girilmemesinden yana tavır koydu. Mekke’yi fethediyor, 10 bin kişiyle kansız bir şekilde. O, Zorlanmadıkça hiçbir savaşa girmedi. Mekke’ye girdi dili sivri bir adam kiliseden aforoz edilmiş bir Hıristiyan. İki yerde Muhammed’in büyüklüğünü kabul ettiğini kaleme alıyor. Onun hakkında kitap yazıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program öncesi GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü makamında ziyaret etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Metin Bedir ile bir süre sohbet eden Hatipoğlu’na, GAÜN ile ilgili bilgi verildi. Ziyarette Rektör Gür, Prof. Dr. Hatipoğlu’na Halep’te Adım Adım Osmanlı’nın İzinde Kitabı ile İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Arapça Gazete ve dergilerden hediye etti. Etkinliğin sonunda öğrenciler Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, etkinliği düzenleyen KYK yetkilileri tarafından Hatipoğlu ve bazı katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.