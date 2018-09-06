Üniversite tercihlerinde HKÜ’ye yoğun ilgi

Bu yıl da 58 ilden gelen öğrencilerine eğitim verecek olan HKÜ, yeni öğrencilerinin kayıtlarını alarak 2018-2019 eğitim-öğretim hayatına başlayacak. Gaziantep’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan, bilim, sanat, kültür ve spor ışığında; 7 fakülte, 25 bölüm ve 1 meslek yüksekokulu ile eğitim hayatını başarıyla sürdüren Hasan Kalyoncu üniversitesi , kontenjanını yüksek oranda doldurarak vakıf üniversiteleri arasında 12. sırada yer aldı.

11 bölüm ilk 5’te, 16 bölüm ilk 10’da

HKÜ, 16 bölümüyle vakıf üniversiteleri arasında, ilk 10’a, 11 bölümü ile vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’e girerek önemli bir başarıya daha imza attı. Taban puanlarına göre HKÜ’nün, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Radyo, Televizyon ve Sinema, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Adalet, Diyaliz, İktisat bölümleri Türkiye’de ki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, İngilizce Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği ve Anestezi bölümleri ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı.

‘’Aramıza hoş geldiniz’’

KAyıt döneminde üniversiteye gelen öğrencilerle birebir ilgilenen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, ‘’Bilimin evrenselliğini ve araştırma ruhunu, özgürlükçü ve eleştirel düşünmeyi, insana, doğaya ve çevreye saygıyı, fırsat eşitliğini, bilgi ve ahlak uyumu ilkeerine dayalı bir eğitimi temel amaç edindik. HKÜ olarak; öğrenci merkezli hareket etmek, öğrenciye aktif öğrenme ortamı sağlamak, öğrencilerimizi geleceğe en iyi biçimde hazırlamak, öğrencilerin iş hayatında geçerli güncel uygulamalar ışığında donanımlı biçimde yetişmelerini ve mezun olmalarını sağlamak, onları ülkemize ve milletimize faydalı birer birey olarak yetiştirebilmek ana hedeflerimiz arasındadır. Emeği geçenlere teşekkürler. HKÜ ailesinin yeni üyeleri aramıza hoş geldiniz. Sizleri kutluyor ve başarılarınızın ömür boyu sürmesini diliyorum” dedi.