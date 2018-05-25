Üniversitede "Caz’dan Hicaz"a konseri

Üç bölümden oluşan konserin birinci bölümünde geçtiğimiz ay elim bir olay sonucu hayatını kaybeden Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İsmail Değirmenci anıldı. 70’li yılar, 80’li yıllar ve 90’lı yıllara ait yerli ve yabancı eserler Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin, Uğurcan Kazan, Sercan Budak, Aslı Sahra Ardıç ve Damla Kırıcı tarafından seslendirildi.

Konserin Sanat Yönetmeni Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin, “Konserimizin ilk bölümünde geçtiğimiz ay elim bir olay sonucu tüm sevenlerini yasa boğan İsmail Değirmenci’yi anarak başladık. Konserde, 70’li, 80’li, 90’lı yıllara ait eserlerin yanı sıra yabancı parçaları da seslendirdik. Konservatuvarımız Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Oyunlarının yanı sıra öğrencilerin aldığı eğitim ile müziğin her türünü sergileyebilmektedir. Bu konserde bunun bir örneğidir. Gaziantep Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ile yoğurulan bir kent. Bu tür sanatsal etkinlikler vatandaşlar ve öğrenciler tarafından çok beğeniliyor. Bu konserin sergilenmesinde başta öğrencimiz Uğurcan Kazan ve diğer bütün öğrencilerimize verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerde, sanatın her dalında konservatuvar olarak bu etkinliklerin devamını getireceğiz. Konserimize katılım sağlayan tüm seyircilere de ekip olarak çok teşekkür ederiz” dedi

Konserin sonunda GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek tarafından Sanat Yönetmeni Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin ve konser ekibine çiçek takdim edildi.