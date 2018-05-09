Üniversitelerden Sanibey Barajı ve Hes’e ziyaretler

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Enerji tarafından Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Sanibey Barajı ve HES’e teknik inceleme gezisi yapan Adana Makina Mühendisleri Odası ve Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saffet Aysun ve 50 öğrenci de barajda teknik gezi yaptı. Dolusavak, enerji su alma yapısı, şalt sahası ve enerji iletim hatlarına ilişkin sunum yapılan öğrencilere, enerji santrali kumanda merkezi ve makinalar hakkında da bilgi verildi.

Seyhan’ın inci gerdanlığı

SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde adeta dünya rekoru kırılarak bin 250 günde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Seyhan’a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü olarak değerlendiriliyor.

317 MW kurulu gücü bulunan Sanibey Barajı ve HES, gurur veren örnek yatırım olarak Adana’dan Türkiye’ye enerji sağlıyor. Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda ortaya çıkarılan bu eser, SANKO’nun olduğu kadar, Adana’nın da önemli projelerinden birisi. Planlama ve proje başta olmak üzere tüm işlemler Türk mühendis ve firmaları tarafından gerçekleştirildi.

Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 525 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor. Sanibey Barajı ve HES sayesinde 2 milyon ağacın ’işi kolaylaştırılırken’, 555 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.