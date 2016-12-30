Üniversitelerin bilgi birikimi sanayi ve şehir kültürüyle buluşuyor

Gaziantep’in girişimci bilim merkezi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yeni projelere imza atarak, etkinliğini daha da arttırıyor. İşbirliği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen HKÜ, Dulkadiroğlu Belediyesiyle işbirliği protokolü imzaladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın katıldığı imza protokolüne, Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak’da katılarak protokole şahitlik yaptı. Dulkadiroğlu Belediyesi ek hizmet binası toplantı salonunda yapılan törenle taraflar arsında imzalar atıldı. Koordinatörlüğünü HKÜ’den İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütçü ve Dulkadiroğlu Belediyesinden Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Murat Akkurt’un yürüttüğü proje 12 ay sürecek.

Üniversitelerin bilgi birikimini ve deneyimlerini piyasalarla, sanayiyle ve şehir kültürüyle buluşmasının en güzel örneklerinden birini gösteren protokol, toplam 8 iş paketinden oluşuyor. İmzalanan protokol kapsamında; eğitim, araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, bilgi alışverişi, danışmanlık ve araştırma amaçlı hizmetler gibi proje faaliyetleri yer alıyor.

HKÜ akademik kadrosuyla eğitim verecek

İşbirliği antlaşması kapsamında, ilk olarak belediye sınırları içindeki hizmet alan vatandaşlar, belediye çalışanları ve belediye tedarikçileri ile geniş kapsamlı bir durum analizi gerçekleştirilecek. Elde edilecek sonuçlara göre yol haritası belirlenecek ve 12 ay sürecek olan faaliyetler zincirinde öncelikle beşeri sermayenin kalitesini arttıracak olan eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu eğitim faaliyetleri; halkla ilişkiler, yerel yönetimler mevzuatı, insan kaynakları departmanı, resmi yazışma teknikleri gibi birçok alanda HKÜ uzman öğretim elemanları tarafından verilecek.

“Proje Odaklı Kurumsal Belediye” sloganıyla ilk adımların atılacağı bu protokol Hasan Kalyoncu Üniversitesinin başta İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi gibi birçok alanda geniş akademik kadrosuyla sürdürülecek.

“Birikimimizi Dulkadiroğlu’nun emrine sunmaya geldik”

Araştırma ve Geliştirme (ARGE) konusunda Dulkadiroğlu Belediyesine çok büyük faydalar sağlayacağının altını çizen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgemizin ilk vakıf üniversitesidir. Yenilikçi ve girişimci bir üniversiteyiz. Bu yönümüzle ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Üniversitelerin en önemli görevi çok iyi bir eğitim öğretim yapmaktır. Ancak bunun yanında araştırma ve geliştirme de yapmak zorundayız. Aynı zamanda sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekiyor. Yanı topluma fayda sağlayan, toplumun yararına olan şeyleri üretmemiz gerekiyor. Bunlardan biri eksik olduğunda yetersiz kalmış oluyorsunuz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak belediyelerle çok iyi iş birlikleri yapmaya başladık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehit Kamil ve Şahinbey Belediyeleriyle özel ve verimli ortaklıklar kurduk. Ben bu konuda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı tebrik ediyorum. Vizyonel bir projeyi hayata geçiriyor. Ciddi bir birikimimiz var. Bu birikimi Dulkadiroğlu’nun emrine sunmaya geldik. Bizim de buradan öğreneceğimiz şeyler var. Stratejik partnerimiz olan Dulkadiroğlu Belediyesi ile birlikte çok önemli yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

“Hedeflerimizi kısa zamanda aşabilmek için HKÜ’nün bilgi birikimi ihtiyacımız var”

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilgi birikiminden ve enerjisinden faydalanacaklarını, İşbirliğinin ilçesi için çok önemli olduğunu dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Yaklaşık iki buçuk yıldır hizmet veriyoruz ve ilçemizi birçok konuda önemli yerlere getirdik. Ancak bizim sınırlı kaynaklarımız ve sınırlı zamanımız var. Bundan sonra geleneksel yöntemlerle bu kaynakları çok optimum şekilde kullanma imkanımız yok. Dolayısıyla bu kaynakların kullanımıyla alakalı bölgemizdeki etkin üniversitelerden, sanayicilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve belediyelerle yakın diyalogu bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilgi birikiminden ve deneyiminden Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bizlerde yararlanmak istiyoruz. Bugün bu birlikteliği bir protokole bağlamak için bir araya geldik. Bizim hedeflerimiz büyük, bu büyük hedefleri kısa zamanda aşabilmek için bilimsel yol ve yöntemlere ihtiyacımız var. Kaynak kullanımıyla ilgili, personel eğitimiyle ilgili ve zaman kullanımıyla alakalı bilimsel verilere ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki arkadaşlarımızdan alacağız. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bize yol gösterecekler düşünüyorum" diyerek protokolün Dulkadiroğlu İlçesi için hayırlı olacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen işbirliği protokolüne olan memnuniyetini dile getiren Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak ise konuşmasında eğitimin önemine dikkat çekerek, “Dulkadiroğlu’nun gelişimi ve projelerin marka şehri oluşturması bakımından bu ortaklık ayrı bir öneme sahiptir” diye konuştu.