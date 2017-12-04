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04 Aralık 2017 13:10

Ünlü ortopedi profesörü Oğuz Cebesoy NCR’de hasta kabulüne başladı

Bölgede yapmış olduğu ameliyatlarla adından söz ettiren Prof.

Ünlü ortopedi profesörü Oğuz Cebesoy NCR’de hasta kabulüne başladı

04 Aralık 2017 13:10

Dr. Oğuz cebesoy, NCR Hospital’de hasta kubülüne başladı.


Bölgede başarılı ameliyatları ile tanınan ve çok sayıda bilimsel makale ve yayını bulunan Ortopedi ve Tramatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, NCR Hospital’de göreve başladı. Hastane Yönetim kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, hasta kabulüne başlayan oğuz cebesoy ile bir araya gelerek, NCR ailesine katılması nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Neccar, Cebesoy’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılarının devamını diledi.


Her geçen gün genişleyen hekim kadrosu ile NCR’de, ileri omurga cerrahisi, omurga tümörleri, kemik erimesine ve travmaya bağlı omurga çökmeleri ve kırılmaları, eklem artroskopisi, genel protez ameliyatları, çocuk ortopedisi ve PRP gibi bir çok alanda işlemler başarıyla yapılıyor.




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