Ünlü sanatçı Ahmet Güneştek'in Gaziantep'e geliyor

Türkiye'nin uluslararası sanat dünyasındaki ünlü ismi Ahmet Güneştekin çeşitli etkinliklere katılmak üzere Gaziantep Yesemek Rotary Kulübünün konuğu olarak Gaziantep'e geliyor.

Sanatçının katılımı ile 3 Kasım Cumartesi günü Ömer Asım Aksoy Kültür Merkezinde sanatseverlerle bir sanat söyleşisi ile gerçekleşecek. 4 Kasım Pazar günü ise, merkeze bağlı bir köyde, köy çocukları ile Ahmet Güneştekin' in buluşacağı bir resim atölyesi yapılacağı söylendi.

Gaziantep Yesemek Rotary Kulübünün ev sahipliğinde Gaziantep'e gelecek olan ünlü sanatçı adını son çalışmasıyla dünya sanat gündemine damgasını vurmuştu.

Sanatçı Ahmet Güneştekin 3 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de Ömer Asım Aksoy Kültür Merkezinde söyleşi yapacağını açıklayan Yesemek Rotary Kulübü Başkanı Dinçer Uğurluer söyleşinin tüm sanatseverlere açık olduğunu ifade etti.

Uğurluer, “Uluslararası sanat dünyasının yakından tanıdığı ve dünya ressamları arasında önemli bir yere sahip olan Ahmet Güneştekin'i kentimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sanatçı 3 Kasım Cumartesi günü Ömer Asım Aksoy Kültür Merkezinde saat 17.00'de Gaziantepli sanatseverlerle buluşarak bir söyleşi gerçekleştirecektir. 4 Kasım Pazar günü de merkeze bağlı bir köyde köy çocuklarıyla birlikte resim yaparak çocuklarımıza ilham kaynağı olacak. Söyleşiye bütün Gaziantepli sanatseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan söyleşiye katılmak isteyen sanatseverlerin 0542 487 40 43 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerektiği belirtildi.