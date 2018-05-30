Ünlü sanatçılardan Gaziantepspor’a destek çağrısı

Başkan Hasan Şahin önderliğinde taraftarlar için üye kampanyası başlatan kırmızı-siyahlıların çağrısına ünlü sanatçılardan da destek geldi. Gaziantepspor’da geçtiğimiz hafta yönetimin yaptığı açıklamayla isteyen herkesin kulübe üye olabileceğinin belirtilmesinin ardından taraftarlar üye kaydı yapmak için Celal Doğan Tesisleri’ne akın etti. Yeni üye kayıtlarının dışında eski üyeleri için aidat ödeme çağrısı yapan kırmızı-siyahlılar’da eski yöneticiler de aidat ödemelerini yaparak diğer üyelere çağrıda bulundu. Gaziantep ekibinin destek seferberliğine takım kaptanı Şenol Can ve bazı sanatçılar da kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçılar Ferman Toprak ve Serkan Kaya yayınladıkları videolar ile Gaziantepspor’a destek çağrısı yapıp, üye olacaklarını belirttiler.

Gaziantepspor’u ayağa kaldırmak için her anlamda seferberlik ilan ettiklerini belirten Başkan Hasan Şahin, "Bu sezon vefa zamanı. 12 numara dediğimiz tüm taraftarlarımızı destek olmaya çağıyorum. Bu takımı hep birlikte el ele vererek ayağa kaldıracağız. Bize destek olanlara teşekkür ediyor ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.