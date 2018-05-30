Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 16:00

Ünlü sanatçılardan Gaziantepspor’a destek çağrısı

Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve yeni seçilen yönetimiyle beraber mali açıdan atılım yapmak isteyen Gaziantepspor destek seferberliği başlattı.

Ünlü sanatçılardan Gaziantepspor’a destek çağrısı

30 Mayıs 2018 16:00


Başkan Hasan Şahin önderliğinde taraftarlar için üye kampanyası başlatan kırmızı-siyahlıların çağrısına ünlü sanatçılardan da destek geldi. Gaziantepspor’da geçtiğimiz hafta yönetimin yaptığı açıklamayla isteyen herkesin kulübe üye olabileceğinin belirtilmesinin ardından taraftarlar üye kaydı yapmak için Celal Doğan Tesisleri’ne akın etti. Yeni üye kayıtlarının dışında eski üyeleri için aidat ödeme çağrısı yapan kırmızı-siyahlılar’da eski yöneticiler de aidat ödemelerini yaparak diğer üyelere çağrıda bulundu. Gaziantep ekibinin destek seferberliğine takım kaptanı Şenol Can ve bazı sanatçılar da kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçılar Ferman Toprak ve Serkan Kaya yayınladıkları videolar ile Gaziantepspor’a destek çağrısı yapıp, üye olacaklarını belirttiler.


Gaziantepspor’u ayağa kaldırmak için her anlamda seferberlik ilan ettiklerini belirten Başkan Hasan Şahin, "Bu sezon vefa zamanı. 12 numara dediğimiz tüm taraftarlarımızı destek olmaya çağıyorum. Bu takımı hep birlikte el ele vererek ayağa kaldıracağız. Bize destek olanlara teşekkür ediyor ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç