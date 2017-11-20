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20 Kasım 2017 14:07

Ünlü tiyatro oyunu HKÜ’de sahnelendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen, “Halk Sağlığı Günleri” sempozyumu sonrası, sevilen ve beğenilerek izlenen ünlü tiyatro grubu “Çeled Uşaglar” HKÜ’de sahne aldı.

Ünlü tiyatro oyunu HKÜ’de sahnelendi

20 Kasım 2017 14:07


Gaziantep’in Kültürünü ve Ağızını sahnelere taşıyan “ÇeledUşaglar” HKÜ’de, tiyatro severlerle buluştu. “Gaziantep Kültürü”nün yaşatılması amacıyla, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde Antep Kültürü’nün gelişimine ve tanıtımına destek olan “çeled uşaglar” tiyatro grubu, “Hammed” adlı oyunu sergiledi. Birçok Antep Fıkrası ve hikayeyi “Antep Ağzı” kullanarak esprili bir dil ile seyircilere anlatan grup,izleyicileri güldürdü.


“Hammed” hayran bıraktı


Çeled Uşaglar tiyatro grubunun yeni oyunu olan “Hammed” izleyicilerden yoğun ilgi gördü.Gaziantep Ağızını ve Kültürünü anlatan ekip, Hammedoyunu ile çeşitli olayları mizahi bir dil ile seyircilerin beğenisine sundu. Programa katılan seyirciler programdan çok memnun olduklarını, çok eğlendiklerini ve çeşitli bilgilere sahip olduklarını ifade ederek bu tür programların ülkemizin renkli kültürünü yansıtmada etkili olduğunu belirtti.




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