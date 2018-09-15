Ünsal Ören Okullarından yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ünsal Ören Özel Okulları ve Anadolu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Güzel bir gelecek için iyi eğitimden başka yol yok" ifadelerini kullandı..

Ünsal Ören, her anlamda daha güçlü, müreffeh ve insanların daha mutlu yaşadığı bir Türkiye'nin ancak iyi eğitimle mümkün olacağını belirttiği mesajında, "Öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, geleceğimizin en önemli teminatıdır. Güzel bir gelecek için çocuklarımızın nitelikli eğitim almasından başka çaremiz yoktur. Atatürk'ün, eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder, sözünden de anlaşılacağı üzere, daha iyi bir gelecek için iyi eğitimden başka yolumuz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Mutlu bireyler yetiştirmeliyiz"

Nitelikli eğitim için öğretmenlere önemli görevler düştüğü hatırlatan Ören'in mesajında, "Yeni eğitim öğretim yılında tüm eğitimciler olarak üstlenmemiz gereken en önemli vazife dürüst, saygılı, analiz becerisine sahip, işini tutkuyla yapacak, üretken , mutlu bireyler yetiştirmek için çocukların hayal güçlerini yok etmeden kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlamak olmalıdır" denildi.

"Yerli ve milli eğitim markası olmayı hedefliyoruz"

Ören, Türkiye'nin geleceği için eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurguladığı mesajında, "Gerek Anadolu Okulları, gerekse de Ünsal Ören Özel Okulları olarak, gıdasını bu topraklardan alan yerli ve milli eğitim markası olmayı hedefliyoruz. İyi bir eğitimin herkesin hakkı olduğu düşüncesiyle, eğitimden kazandığımızı ülkemizin geleceği için yine eğitime yatırmaya devam edeceğiz. Bu cennet vatanı bizlere bırakan başta baş öğretmen M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize minnet borcumuz var. Bu cennet vatanı bize emanet bırakan şehitlerimizin ki onların, her fırsatta bu ülkeye yetecek kadar cesaret ve onurları vardı. Canlarıyla bereketlendirdiler bu cennet vatanı . Bu vesile ile eğitim şehitlerimizi saygı, minnet ve hürmetle anıyorum. Şimdi şehit düşenlere güzel bir ülke borcumuz var. Bunun için, iltifat beklemeden tüm marifetimizle, milli eğitim davasına sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin aydınlık geleceğine güçlü bir adım olacağı inancıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimize ve ailelerine, özverili çalışan öğretmen arkadaşlarıma ve ülkemize, ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.