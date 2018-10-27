Ünsal Ören'den 29 Ekim mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, demokrasinin, özgürlüğün ve uygarlığın sembolü olan Cumhuriyeti ile başta eğitim sistemi olmak üzere hayatın her alanında köklü değişiklikler yapıldığını belirterek, "Bağımsızlığımızın ve birliğimizin temelini oluşturan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, tarih boyunca hep hür yaşamış bir milletin kahramanca mücadelesinin sonucunda yeniden doğuşudur. Yedi düvele karşı verilen Kurtuluş Savaşı ve ardından ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin top yekun mücadelesinin ürünüdür. Cumhuriyet ve onun sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder, şeklindeki vecizesinde de ifade edildiği gibi ülkemizin daha aydınlık yarınlara kavuşmasının tek yolunun eğitimden geçtiğini düşünüyor ve eğitime yatırım yapmaya büyük bir istek ve heyecanla devam ediyoruz. Ünsal Ören Özel Okulları ve Özel Anadolu Okulları olarak, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermenin yanında, Cumhuriyetimizin değerlerini anlatmak, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, insan hakları ve demokrasiye saygılı, araştıran, sorgulayan ve ülkesine faydalı gençler yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Bize bırakılan en büyük miras olan laik ve demokratik Cumhuriyetimizi korumak ve güçlendirmek hepimizin ortak görevidir. Bağımsızlığımızı, hürriyetimizi ve çağdaş dünya ile bütünleşmemizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk'e, kahraman silah arkadaşlarına, milleti ve vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunar, Cumhuriyet Bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.