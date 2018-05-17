Ünverdi 19 Mayıs kutlama mesajı yayımladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş destanı yazdıklarını belirten Adnan Ünverdi, “Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda ilk adımı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak atmıştır. 19 Mayıs Türk milleti için tarihi bir gün ve önemli bir dönüm noktası olmuştur. Milli mücadele kıvılcımının yakıldığı bugünden sonra atalarımız: genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tek vücut olmuş ve destansı bir mücadele vererek bugün özgürce yaşadığımız bu toprakları bizlere miras bırakmıştır. ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs’ı bayram ilan eden Atatürk’ün, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ettiğini hatırlatan Ünverdi, bu bilinçle geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek: eğitim ve bilimin ışığında gençlerin aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye’nin geçmişten aldığı miras, azim ve kararlılıkla büyümeye devam edeceğini aktaran Adnan Ünverdi, “Ülkemiz için canını ortaya koymuş şehit ve gazilerimizi unutmadan, atalarımızın bize bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bize düşen görev de aynı bilinçle hareket ederek, ülkemizi daha ileri noktalara taşımaktır. Ülkemizin dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi, yeni teknolojilerle buluşmak ve gelişmiş ekonomiler içerisinde yer alabilmek için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bunu yapabilecek güç ve azim atalarımızda olduğu gibi bizlerde de her zaman mevcuttur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.