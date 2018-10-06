Ünverdi Büyükelçilere Gaziantep'in yatırım fırsatlarını anlattı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen toplantıda büyükelçilere kentin sanayi, üretim ve yatırım kapasitesine ilişkin bilgiler verdi. “Neden Gaziantep'e Yatırım Yapmalı” konu başlığında bir sunum yapan Ünverdi, “Dünyanın her yerinden yabancı yatırımcıları kuracağımız Polateli-Şahinbey OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Türkiye'nin tarihi ve turistik yörelerini tanıtmak amacıyla Büyükelçilere yönelik düzenlediği program kapsamında Gaziantep'e gelen Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna Büyükelçileri ile TÜRSAB Başkanı ve yetkililerinden oluşan heyet çeşitli temaslarda bulundu.

Gaziantep Valiliği'ni de ziyaret eden heyet, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya geldi.

Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Yerlikaya, “Gaziantep dünyadaki kadim şehirlerden biridir ve dünyanın en eski 8. şehridir” dedi.

Mezopotamyayı Akdeniz'e bağlayan Gaziantep ve bölgesinin önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını kaydeden Yerlikaya, “Bu çok kültürlülüğün olumlu bir neticesi de sofralarımıza yansımıştır. UNESCO tarafından yapılan değerlendirmede dünyadaki 18 fark oluşturan şehir arasında Gastronomi alanında Gaziantep de yer almaktadır. Ekonomide ise esnaflıktan başlayan sanayici geleneğimiz en çok ihracat gerçekleştiren 6. il olmaya kadar uzanmıştır. Gaziantep bugün yaklaşık 12,5 milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahiptir. Bizi bu başarıya götüren, şehrimizdeki girişimcilerimizin sanayi ve ticaret anlayışı olmuştur” şeklinde konuştu.

“Tarihi ipek yolunun Anadolu'ya açılan kapısı olan kentimiz, girişimciliği ve üretkenliği ile örnek bir kent olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Büyükelçilere Gaziantep sanayisi ve yatırım imkanları hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü görevi görüyor. Gaziantep ise binlerce yıllık geçmişi ile bu köprünün en kritik noktasında yer alıyor. Tarihi İpek Yolunda olan kentimiz, girişimciliği ve üretkenliği ile örnek bir kent olmayı sürdürüyor. 1765 Marsilya Limanı Liman Kayıtlarına bakıldığında şehrimizden Antep işi kumaşların Marsilya'ya ihraç edildiğini görebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Gaziantep'te yer aldığına vurgu yapan Ünverdi, “Gaziantep'te 6 tane OSB bulunmaktadır ve toplam 51 milyon metrekare alana kurulmuştur. Kentimizden 180 ülkeye yüzden fazla ürünü ihraç ediyoruz. Halıdan makarnaya, iplikten makinaya kadar birçok sektörde yüzlerce ürün ihracatımız söz konusu. Parça halı üretiminde dünya üçüncüsüyüz. Makarna üretiminde Avrupa ikincisiyiz. Nonwovenkumaş üretiminde Türkiye birincisiyiz. Çuval ve ambalajda üretim merkeziyiz. Polipropilen hammadde kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alan bir şehiriz. Polipropilen tüketimimiz aylık 120 bin tondan fazladır. Yıllara göre Gaziantep ihracatına baktığımızda 2000 yılında ihracatımız 420 milyon dolarken 2017 yılında 6,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yılın ilk 9 ayında ise şehrimizden 5 milyar 26 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir” sözlerine yer verdi.

-“Kilis Polateli Şahinbey organize sanayi bölgesi bir ilk olarak iki ilin birlikte gerçekleştirdiği bir OSB olacak”

Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı Gaziantep'te yeni bir OSB'nin kurulması için çalışma başlattıklarını aktaran Ünverdi, bu konuda izinlerin alındığını ve kuruluş çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projenin bir ilk olarak iki ilin birlikte gerçekleştirdiği bir proje olacağına vurgu yapan Ünverdi, “Gaziantep ve Kilis arasında 50 milyon metrekare alana iki il tarafından Polateli-Şahinbey OSB'yi kuracağız. Bu bölgede planlamalarımızı öncelikle yapıp, çarpık yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. GSO'nun Endüstriyel Simbiyoz Projesi'ni burada uygulayacağız. Bir fabrikanın atığını başka bir fabrikanın hammadde olarak değerlendirmesini hedefliyoruz. Bölgemiz güneş verimliliği yüksek olduğu için fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kuracağız. Fabrikalarımız bu sayede enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını güneş enerjisinden karşılayacaklar” sözlerine yer verdi.

“GSO olarak kendi bünyemizde kuracağımız model fabrika ile bu bölgede iş yapacak girişimcilere verimlilik ve Endüstri 4.0 gibi eğitim çalışmalarını gerçekleştireceğiz” diyen Ünverdi, “Yine bu bölge ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız farklı destek programı çalışmaları yapmaktadır. İskenderun Limanı ile Polateli-Şahinbey OSB arasında yol çalışması projelendirilmiş olup, gerekli çalışmalar başlamıştır. Hassa Dörtyol arasında yapılacak 9 tünel ile bu bölge limana 87 kilometre yakınlaşacak. Ayrıca demiryolu bağlantısı da gerçekleştirilecek.Uluslararası yatırımcıların bu bölgeye gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı FiruzBağlıkaya ise Ankara´da görevli büyükelçilere yönelik periyodik olarak geziler düzenleyeceklerini belirterek, "Büyükelçilerimizi Ankara'nın o bürokratik ortamından çıkartıp, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, tarihi varlıklarını daha iyi tanımasını sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini bildirerek, kabulleri için Vali Yerlikaya'ya verdiği bilgiler için de Başkan Ünverdi'ye teşekkür etti.

Ziyaret programı hediyelerin verilmesiyle sona erdi