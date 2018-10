Ünverdi'den 29 Ekim mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, milletçe birlik beraberlik içerisinde, Cumhuriyetin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında her zamankinden daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ünverdi, mesajından Atatürk ve arkadaşlarının 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan ederek büyük tarihi değişimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Cumhuriyet değerlerinin önemine vurgu yaparak, “Atalarımız kanlarını dökerek, canlarını vererek bize bu kutsal vatan topraklarını bıraktılar. Vatanımızın bekası için tüm dünyaya örnek olan kurtuluş mücadelesini verdiler. Bizler de onların torunları olarak, atalarımızın bize emanet bıraktığı vatan topraklarını ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Ülkemizin her alanda gelişmesi, büyümesi ve ilerlemesi için her zamankinden çok daha fazla gayret göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Ülke ve millet olarak 95 yıldan bu yana her 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluşunu gururla kutluyoruz” ifadelerini kullanan Ünverdi'nin mesajında, "Hiçbir gücün Cumhuriyetimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Bu uğurda canımızı vermeye de her zaman hazırız. Cumhuriyetimize ve onun yüce değerlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için teknolojik, bilimsel ve ekonomik gelişmeyi yakalama noktasında el ele, omuz omuza verip çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Her şeyin temeli olan eğitime gereken önemi vererek üreten bir toplum haline gelmeliyiz. Bu duygularla başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, canından aziz bilerek vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum" denildi.