Dr. Vuslat Keçik Boşnak, üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İntaniye) Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Sonbahardan kışa ve kıştan ilkbahara geçişte üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını söyledi.

Doç. Dr. Boşnak, “Üst solunum yolu enfeksiyonları; sıklıkla virüslerle olan hastalıklar olup, bulaş yolu çok hızlıdır. Bu nedenle kısa zamanda geniş kitlelere yayılım gösterebilir. Bu tür enfeksiyonlar damlacık yoluyla bulaşır yani hasta bir birey, hapşırırken öksürürken ya da yüksek sesle konuşurken havaya damlacıklar saçar, bu damlacıklar havada asılı kalır ve sağlıklı bireyler bu havayı soluduğu zaman ya da bu damlacıkların sağlıklı bireylerin eline, yüzüne, gözüne konması ile bulaş gerçekleşir'' dedi.

“Bulaşıcı bir hastalıktır”

Doç. Dr. Boşnak hastalığın bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, “Soğuk algınlığı ve grip başlıklarından bahsedecek olursak, Birden çok virüsün yol açtığı, kişiden kişiye bulaşan üst solunum yollarını tutan 'hafif' seyirli bir hastalıktır. Halk arasında nezle ve üşütme olarak ta ifade edilmektedir. Soğuk algınlığında etken yüzde 90 virüslerdir. Bulaşma sıklıkla ellerle temasla olmaktadır. Hasta kişiler elleriyle burunlarından mikrobu alıp dokundukları yerlere bulaştırırlar. Soğuk algınlığı virüsleri; mendiller üzerinde 1 saat, eller üzerinde 2 saat kadar canlı kalabilirler. Dokunma yoluyla hastalığın bulaşma riski çok yüksektir” şeklinde konuştu.

“Bulaşıcı hastalıktan korunma yollar”

Doç. Dr. Boşnak Bulaşıcı hastalıktan korunma yolları hakkında açıklamalarda bulunarak, “Eller gereksiz şekilde sık ağza ve burna götürülmemeli, Aksırıp, öksürürken mutlaka ağız bir mendille kapatılmalı, Mendiller tekrar tekrar kullanılmamalı. Mutlaka kapalı bir çöpe atılmalı, Kapalı mekanlardan uzak durulmalı,Bu aylarda hasta insanlar özellikle küçük çocuklardan uzak tutulmalı, Bulunduğumuz ortamı havalandırmak havadaki mikrop sayısını belirgin azaltacağı için sık sık havalandırılmalıdır. Hava yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarını önlemek son derece zordur. Grip olduğu bilinen kişilerden uzak durulmalı veya koruyucu maske ile yaklaşılmalıdır. Ortam sık sık havalandırılmalı ve yüzeyler temiz tutulmalıdır. Hasta olan kişiler hapşırma sırasında el yerine kolla veya mendille ağızlarını kapatmalı, solunum sekresyonlarının (tükürük, salya, sümük, balgam vb) ellerle yayılımını önlemelidir. Eller sık sık yıkanmalı, başkasına ait tabak, çanak, çatal, kaşık, havlu gibi özel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

“Ölümcül olabilir”

Hastalığın ölümcül olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Boşnak, “Grip, burun, bronşlar ve akciğerden oluşan solunum sisteminde meydana gelen, virüslerinin neden olduğu yüksek derecede bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Hastalığın etkeni, Influenza A, B,C virüsleridir. On ile onbeş gün içinde hastalar genellikle iyileşirler ancak etkileri haftalarca devam edebilir. Grip potansiyel olarak ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Tipik komplikasyonlar arasında tüm solunum yolunun (burun, - sinüsler, - boğaz, - orta kulak ve - akciğerler) ikincil enfeksiyonları vardır. Özellikle zatürre (pnömoni), sıklıkla gribal enfeksiyonla ilişkilendirilir ve griple bağlantılı ölümlerin en sık görülen nedenidir. Risk altındaki kişi ve gruplara uygun zamanda grip aşısı yapılması gereklidir” diye konuştu.