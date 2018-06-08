Usta kalemler HKÜ’yü ziyaret etti

HKÜ Kampüsüne ziyaret için gelen Şeref Oğuz, Şebnem Bursalı, Mahmut Övür, Ozan Ceyhun, Ergün Diler, Hasan Basri Yalçın, Bekir Hazar ve Faruk Erdem gibi önemli medya temsilcileri ve yazarlar, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile buluştu.

“Üçüncü nesil üniversiteler patent ve proje üretmesi gerekiyor”

Rektör Yılmaz, medya temsilcileri ve yazarlarabir sunum yaparak HKÜ ile ilgili merak edilenlere cevap verdi. Rektör Yılmaz, sunumunda, "Üniversitelerin rekabetçi olması için AR-GE ve sosyal sorumluluk projeleri ile de bütünleşmesi gerekir. Şu anda geldiğimiz noktada üçüncü nesil üniversiteler patent ve proje üretmesi gerekiyor" dedi.

Uluslararası rekabet için inovatif ve proaktif olunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, AR-GE ve girişimcilik ekosistemlerinden bahsederek kent ile üniversitenin iç içe olmasının önemle altını çizdi. Rektör Yılmaz’ın sunumunun ardından HKÜ Kampüsünü gezen usta yazarlar,üniversitenin dış mimari yapısı kadar iç mimari yapıyı da çok beğendiklerini dile getirdiler. Yazarlar; uygulamalı mahkeme salonu, amfi sınıflar, sinema odası, fakülte binaları, kongre ve kültür merkezi, fizyoterapi hastanesi gibi bir çok yeri gezerek yerinde incelediler. Ayrıca kampüste bulunan Güneydoğu’nun ilk golf sahasını da ziyaret eden yazarlar, golf denemeleri yaparak keyifli vakit geçirdiler.