Usta öğreticiler antrenörlüğü adım attı

Kademe Antrenör İntibak kurslarının Gaziantep etabında 99 usta öğretici antrenörlüğe adım attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2. Kademe Antrenör İntibak Kurslarının Gaziantep etabına Şehitkamil Belediyesi ev sahipliği yaptı. Bir defaya mahsus olmak üzere yaş ve eğitim kriterlerinin aranmadığı intibak kursunda, kriterleri tamamlayamadığı için yıllardır federasyon çatısı altında antrenörlüğe özlem duyan halk oyunları sevdalılarının hikayesi mutlu sonla bitti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen antrenörlük kursuna misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, halk oyunlarına gönül veren yüzlerce antrenör adayıyla gündem üzerine koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

"Önemli bir eğitim çalışması

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2. Kademe Antrenör İntibak Kursunda gerçekleştirilen eğitimleri ziyaret ederek kurs yetkililerinden bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Oyunları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen eğitim çalışmalarının Türk Halk Oyunları adına çok değerli olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, antrenörlük kursuna yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirme de şunları söyledi:

“Kültür mirasımız içerisinde çok önemli bir yeri olan halk oyunlarımızın çocuklarımıza, gençlerimize aktarılabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu kapsamda kurumlar arası işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmaları da elimizden geldiği kadar desteklemeye gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında gerçekleştirilen antrenör intibak kursları çok değerli bir eğitim çalışması. İnşallah tüm antrenör adaylarımız eğitim sürecini başarıyla tamamlar ve Türk halk oyunlarına katkı sunarlar. Ben tüm eğitmenlerimize gönülden başarılar diliyorum. İlerleyen dönemde de kültürel, sosyal ve sportif eğitim çalışmalarına olan desteğimiz devam edecek.”