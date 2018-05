Üstün Yetenekliler için Çok Yönlü Eğitim Kongresi

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve iki gün süren programa, ulusal ve uluslararası alanda adını duyurmuş birçok akademisyen, eğitim uzmanları, okul idarecileri, her branştan öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve aileler katıldı.

Kanatlarınızı bilginin türbülansına doğru açın

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Üniversitelerde eğitim fakültelerinin ayrı bir önemi vardır. Eğer toplumla bütünleşmek istiyorsanız eğitim fakültenizin çok iyi işler çıkarması gerekiyor. Türkiye’nin en iyi eğitim fakültelerinden birine sahibiz. Çünkü standart eğitimin dışına çıkıp yenilikçi, girişimci ve proaktif olarak ilerleme kaydediyoruz. Bizim en çok eğitimcilere ihtiyacımız var. Önemle altını çizmek istiyorum ve tüm eğitimcilerimize sesleniyorum. Lütfen müfredata takılıp kalmayalım. Yeni projeler üretelim. Bizim farklı düşünen insanlara en çok da farklı düşünebilen eğitimcilere ihtiyacımız var. Artık devir bilgi devri. Bilginin türbülansını görmek ve ulaşmak ne kadar kolaysa anlamak ve yakalamak da o kadar güç. Bu meydan okumaya siz de dahil olun. Lütfen zamanın ruhunu yakalayın ve başarısızlıktan korkmadan kanatlarınızı bilginin türbülansına doğru açın" dedi.

Herkes elini taşın altına koymalıdır

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, HKÜ Rektör Yardımcısı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay ise çocukların en bariz özelliklerinden olan kabiliyet ve merak duygularının, zamanla maruz kaldıkları sosyal çevrelerinin oluşturdukları kalıplarla sınırlandığını ifade etti. Özellikle de özel yeteneğe sahip olan çocukların geleceğimizin, ülkemizin ve hatta insanlığın teminatı olduğunu söyleyen Özbay, "Tüm çocuklarımızı korumak, yol göstermek ve gelişimlerini desteklemek biz yetişkinler ve eğitimciler için hayati bir sorumluluktur. Bırakın çocuklar kendi kararlarını kendileri versinler, kendi fikirlerini oluştursunlar ve bu fikirleri hayata geçirirken risk alsınlar. Bunun için herkes elini tasın altına koymalıdır" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu HKÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nilay Kayhan’ın yaptığı etkinlik, açılış konuşmalarının ardından üstün yetenekli çocukların piyano ziyafeti ile devam etti. Üstün yetenekli çocuklar ve eğitiminin her yönüyle ele alındığı programda, Prof. Dr. Ayşegül Ataman: "Üstün Zekanın Nörobiyolojik Temelleri’’, Prof. Dr. Uğur Sak: “ASİS, Türkiye’nin İlk Yerli Zeka Ölçeği”, Prof. Dr. Nilgün Metin‘’Üstün Yetenekli Çocukların Erken Müdahale Gereksinimi’’, Prof. Dr. İbrahim Halil Diken: “Otistik Savant Sendromu” ve Doç. Dr. Serap Emir, “Üstün Zekalıların Eğitiminde Program Farklılaştırmanın Rolü” başlıklı konferansları gerçekleştirdi. Prof. Dr. David Yun DAI, “Hierarchy vs. Network, Envisioning A New Era of GiftedEducation”, Prof. Dr. Seokhee CHO, “STEM Creativity, TheDynamicSystem” ve Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, “Kreatif Düşünme ve İnovasyon”ise konuşmalarıyla konuya uluslararası bakış açısı getirdi.

115 sözel bildiri ve 46 poster bildiri

Konu hakkında 115 sözel bildiri ve 46 poster bildiri sunumu yapılırken, aynı zamanda atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları kapsamında: Prof. Dr. Ali Yıldırım: ‘’Nitel Araştırma Yöntemleri’’ ve Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, "Karton Kutu Gelişimi Destekler mi?" konulu çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Konunun her yönüyle ve doyurucu bilimsel içeriğiyle ele alındığı Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi sonunda tüm konuşmacılara plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. İki gün süren program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.