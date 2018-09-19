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Uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifika töreni düzenledi

KOSGEB uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin sertifika töreni GAGİAD binasında yapıldıGaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr.

KOSGEB uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin sertifika töreni GAGİAD binasında yapıldı


Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr.Sadık Gözek'in katılımlarıyla gerçekleşen törende kursiyerlerin sertifikaları verildi. Törende konuşma yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Eğitim verdiğimiz adaylardan çeşitli sektörlerden iş yaparak farklı başarı hikayeleri çıktı ve her zaman bu konuda destek olduk .Bu sene de eğitim verdiğimiz girişimci adaylarının da farklı sektörden iş yaparak başarı hikayelerine tanık olmayı temenni ederiz” dedi. KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr. Sadık Gözek ise KOSGEB desteklerinden bahsederek, "Eğitimi bir çok kurum ve kuruluşla yapıyoruz fakat; eğitime önem vermek hem katılımcıların seçimi aşamasında hem de eğitmenin seçilmesi aşamasında bizler için çok önemli. Bu bahsettiklerimiz ne kadar iyi olursa nihai çıtanın da o kadar yükseldiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.


Tören belgeyi almaya hak kazanan girişimci adaylarına iş fikirleri sorularak sertifikalarının Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve Kosgeb Gaziantep Müdürü Dr. Sadık Gözek tarafından verilmesiyle sona erdi.

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